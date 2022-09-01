Как звучит космос? Ученые NASA превратили снимки телескопа Уэбба в музыку

Об этом рассказывает "Фокус" со ссылкой на сайт Spacе.

"В NASA решили превратить изображения Уэбба в музыку и для этого выбрали три объекта, попавшие в первый набор научных данных космического телескопа. Теперь можно услышать, как звучит Туманность Киля, Южная кольцевая туманность, и музыку создает спектральный анализ атмосферы горячего газового гиганта — планеты WASP-96b. Каждое из этих уникальных музыкальных произведений отличается друг от друга. Если Туманность Киля звучит легко и расслабляет, то звуки Южной кольцевой туманности больше напоминают саундтрек из ужастиков", - говорится в новости.

С помощью метода озвучивания данных ученые смогли создать уникальные звуки каждого объекта, учитывая разные параметры. Например, звезды в туманностях издают звуки, зависящие от их размера, яркости и возраста.

По словам Квена Гарта из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, такая космическая музыка является еще одним способом получения информации о космических объектах.

"Звуки кодируют информацию, такую как цвет, яркость, расположение звезд, а если говорить о спектре планеты, то здесь кодируется информация о ее важных составляющих", - рассказал Гарт.

Посредством новых музыкальных композиций можно различить ключевые особенности каждого изображения "Уэбба", говорят ученые.

"Музыка влияет на наши эмоциональные центры. Мы хотели, чтобы изображения Уэбба были понятны через звук, ведь так можно создать для себя новые воображаемые образы", - говорит Мэтт Руссо из Университета Торонто в Канаде.

Но на самом деле основной задачей озвучивания изображений Уэбба было предоставление возможности слепым людям ощутить красоту этих снимков с помощью музыки.

Напомним, "Уэбб" против "Хаббла": ученые NASA показали разницу между снимками космоса телескопов старого и нового образца

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb