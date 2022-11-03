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Как живется иранскому бизнесу в Украине

3 ноября, 2022 четверг
15:33
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Пока над Украиной летают вражеские шахеды, в стране продолжают работать около 900 компаний с иранским капиталом. За 2020 год эти предприятия сгенерировали более 350 млн. грн. чистого дохода

Аналитики R&D центра YouControl исследовали украинские компании с иранскими владельцами: определили их региональную концентрацию, наиболее распространенные виды деятельности, выделили топ по объему чистого дохода. Также добавили в систему новый рисковый фактор, сигнализирующий о связи контрагента со страной-союзником России.

Иранский капитал в деловом ландшафте Украины

Для определения присутствия иранского капитала в украинских компаниях, аналитики YouControl исследовали официальные данные Единого государственного реестра по отношению к учредителям и конечным бенефициарам украинских предприятий. В результате было обнаружено 863 компании с иранским капиталом: среди учредителей или конечных бенефициаров данных предприятий имеются граждане Ирана или зарубежные компании с иранской "пропиской”.

Согласно последним известным данным за 2020 год, которые в этом году раскрыла Государственная фискальная служба, эти компании сгенерировали 351,8 млн грн чистого дохода от реализации продукции. При этом, контролируя 431,4 млн грн активов баланса и зарегистрировав суммарный уставный капитал в размере 398,7 млн грн.

Места концентрации компаний с иранскими владельцами

661 иранская компания сконцентрирована в столице Украины – Киеве (77% от общего количества). На втором месте – Харьковская область, на третьем – Одесская. Замыкают первую пятерку регионов по присутствию иранского бизнеса Киевской и Днепропетровской области. То есть иранский капитал фокусируется вокруг крупнейших промышленных центров страны. В то время как в западной части Украины таких компаний зарегистрировано меньше всего.

Чем занимается иранский бизнес в Украине.

Отраслевая структура иранского бизнеса в Украине по кодам видов экономической деятельности свидетельствует о преобладании КВЭД "46.90. Неспециализированная оптовая торговля". Он указан как основной для 91 компании (10.5% от общего количества).

Также относительно многие иранские компании специализируются на деятельности в сферах строительства (5.3%), ресторанного бизнеса (5.0%), компьютерного программирования (4.5%).

Высокий удельный вес обладают оптовые торговцы овощами и фруктами, туристические и дизайнерские агентства, а также оптовые торговцы зерном, стройматериалами и топливом.

Топ по доходам

У рэнкинга топ 15 отобраны крупнейшие иранские компании в Украине по объему чистого дохода от реализации продукции по данным 2020 года – последние известные данные, которые в прошлом году раскрыла ДФС. Топ по объему чистого дохода возглавил ООО "ЗИБА" – 128.8 млн грн, специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Объем импортных операций компании в 2021 году составил в пределах 1-1,5 млн. грн. Руководитель и участник ООО «Зиба» гражданин Ирана Гадири Алиреза Раджаб также зарегистрирован как физлицо-предприниматель с основным видом деятельности оптовая торговля фруктами и овощами.

  • Компания ООО СП "Бегленд" работает на рынке Украины с 2002 года и специализируется на производстве полипропиленовых мешков для муки, сахара и зерновых культур, а также изделий из полиэтилена. Доля в уставном капитале компании иранской фирмы "РАЗАК КАЛАЭ ТЕБРИЗ" составляет около 20%.
  • 10% уставного капитала (СК) компании ООО "СУПЕРЛАКОМКА", производящего кондитерские изделия под ТМ "Шоколадно", принадлежит гражданке Ирана Хушиари Лейли Эсмаэль
  • В структуре собственности комплексного поставщика гидравлических и пневматических решений ООО "ГИДРОПНЕВМОСИСТЕМЫ", который в 2017 году стал победителем тендера на поставку оборудования ДАХК "АРТЕМ" на сумму около 300 тыс. грн, также присутствует гражданин Ирана. Собственником 33% СК компании является Сафар Ханлу Хуссейн.
  • Единственным участником компаний ООО "УВК ПЕТРОЛ", ООО "АСТРАТЕЛ" и ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" является гражданин Ирана Пазуки Азам. Руководителем этих трех компаний значится Алам Мухаммад Ризван.
  • Участником еще трех компаний из перечня ООО "АГРО ЮНИВЕРС", ООО "БТ СОФТ" и ООО "ИБК "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" является Мохаммади Фатемехоссадат, зарегистрированный в г. Сари, Иран. Руководителем ООО "БТ СОФТ" Мухаммад, фамилия и имя которого совпадают с фамилией и именем руководителя компаний, принадлежащих гражданину Ирана Пазуки Азаму.
  • Совладельцем ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ" является гражданин Ирана, зарегистрированный в г. Ирпень Киевской обл. - Дабирсиаги Сейедхесамеддин. Фамилия и имя совпадают с фамилией и именем руководителя еще одной компании по рэнкингу ООО "МЕСИЯ БИОФАРМА".

Вместо выводов

Хотя украинские компании, прямо принадлежащие гражданам Ирана, не играют ведущей роли в украинском бизнесе, однако как властям, так и бизнесу следует обращать должное внимание на происхождение участников предприятий (особенно тех, кто оказывает решающее влияние). Ведь граждане страны, де-факто помогающей поставкам оружия россии в агрессии против нашего государства, нуждаются в более детальном внимании и проверке. Особенно в аспектах возможного наличия международных санкций, а также связей с научно-техническим или военно-промышленным комплексом Ирана.

В системе YouControl можно отследить связанность украинского предприятия со странами-союзницами России (странами, предоставляющими оружие России и/или поддерживающими ее в Генеральной Ассамблее ООН). К таким странам относятся: Иран, Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Куба, Венесуэла, Эритрея. Фактор риска будет срабатывать, если участник/бенефициар компании окажется гражданином одной из этих стран или будет зарегистрирован на ее территории.

Материал предоставлен для публикации Youcontrol .

Экономика
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