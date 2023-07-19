Богдана Матияш – моя жена, а митрополит Борис Гудзяк как раз и был тем иерархом, кто навеки уделил нам таинство брака в киевском храме святого Василия Великого. На протяжении нескольких прошлых лет я имел поучительное удовольствие, если можно так сказать, наблюдать за сосредоточенным трудом Богданы и владыки Бориса над созданием этой длительной беседы, состоящей из восьми частей. Придирчивый подбор тем, отвержение несущественной излишки, легкий юмор владыки и драматические паузы и долгие минуты глубокого, задумчивого молчания, предшествовавшие ответам, когда речь заходила о наших военных реалиях. Трудно забыть ту мучительную интонацию, тот сокрушительный вздох, с которыми владыка признавался, что не спал всю ночь, потому что накануне посетил уничтоженный Ирпень и собственными глазами увидел последствия зверств, которые там совершили российские оккупанты.

"Жить Таинством" как кристалл высвечивает разные грани духовных и экзистенциальных вопросов, стоящих перед нами во время кризисов, пандемии, войны. Владыка откровенно рассказывает о таких полузабытых и порой несправедливо отвергнутых, но каких же существенных вещах, связанных с постом и духовным проводом, о молитвенных отношениях с Богом, без которых немыслимо постижение полноты смысла жизни.

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"Молитва открывает нас к Богу, а пост и аскеза очищают нас от себя для того, чтобы мы могли видеть другого", – говорит Борис Гудзяк. Читая эти слова, вспоминаешь древнее, но по сей день актуальное сравнение аскезы с очищением пыльного зеркала. Только после такого очищения можно увидеть образ и подобие Божие, по которому созданы и мы, и наши ближние.

Меня, склонного к дипломатии и уклончивым ответам, всегда, не только в этой книге, удивляла особенная отвага Богданы, ее умение и желание задавать неудобные вопросы, идти против течения, отчетливо свидетельствовать о своей вере и убеждении, отстаивать справедливость даже у второстепенных, казалось б, вопросах, не раз в ущерб самой себе. Воспитанная в семье, дом которой был пристанищем и тайной церковью для киевских греко-католиков, которые в советские времена должны были питать веру и обряд в крайне неблагоприятных и опасных условиях подполья, дом, где чаша со Святыми Дарами стояла в книжном шкафу, рядом с рекой библиотекой украинских книг, среди которых не было ни одной российской, Богдан Матияш имеет особую стойкость и мужество самостояния. В этой книге также она не раз задает вопросы, которые многим поклонникам слишком широко затрачиваемой толерантности показались бы политически некорректными.

Почему Папа избегает называть российского агрессора по имени, почему Второй Ватиканский собор не осудил коммунизма, разве Церковь должна ставить во главу угла дипломатию, а не правду? Это вопрос не от нечего делать, за ними стоит искренняя забота о реноме и авторитете Церкви в обществе.

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В таком контексте тем большего уважения и благодарности заслуживает мудрая откровенность владыки Гудзяка, который, четко объясняя свою позицию иерарха, интеллектуала, духовного авторитета, отмечает при случае, что лидеры ошибаются, как и все мы, поэтому не стоит ни слишком увлекаться ими, ни .

Еще одна крайне привлекательная грань разговоров – умение признать, что ты чего-то (еще) не знаешь или что тебе – и Церкви – пока просто не хватает голоса из-за смущения, вызванного, в частности, и бесчеловечными преступлениями россиян на оккупированных территориях. Это ужас, отнимающий язык. В наше время, когда все знают все, когда многочисленные выскочки и самозванцы самозабвенно пишут комментарии и прогнозы обо всем на свете, объявляя даты смерти Путина и день, когда будет сброшена атомная бомба на Киев и т.д., проявление достоинства и скромности у человека, действительно знающего в стократ больше обычной болтовни из социальных сетей, подкупает, заставляя одновременно глубже задуматься над собственными проявлениями иллюзорного всеведения, безосновательной предвзятости или ненависти, которая ест нас изнутри и которую, справедливо замечает митрополит Гудзяк, каждый должен перерасти.

Я всегда жалел, что митрополит не пишет книги – как опытный проповедник и духовный учитель. Однако сам же сразу опровергал свое сожаление, потому что Украинский Католический Университет, созданный с нуля Борисом Гудзяком, неустанная добросовестная работа по воспитанию и обучению молодежи, самозабвенное служение сегодня и планы на будущее, которые, верю, непременно будут воплощены, превышают значимостью и последствиями целую библиотеку написанных произведений. Не случайно разговор, посвященный УКУ, является одним из самых интересных в книге, ярким свидетельством жаркой, страстной любви митрополита к своей "зенице глаза". Когда-то в частном разговоре с владыкой я назвал УКУ украинской Касталией, намекая на мечту Германом Гессе республику ученых.

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В книге раскрываются интересные подробности создания этой Касталии, появляется величественная, строгая фигура Иосифа Слепого возле ее источников, упоминаются многочисленные личности, причастные к тяжелому и упорному труду основателя, затронуты фундаментальные вопросы библистики, патристики и литургики. Одной из главных тем собеседников становится надежда: "Вот моя надежда: что это будет сообщество жизни в правде, мире и радости. Где есть праздник общения людей, праздник сожительства, праздник сострадания и венчания...".

На моем письменном столе хватает книг, которые хочу прочитать в первую очередь. Однако "Жить Таинством" опередила их всех, подарив несколько неповторимых часов душевного удовольствия, безошибочное ощущение неординарного литературного события и содержательной встречи с близкими по духу людьми, кровно заинтересованными в сохранении, утверждении и приумножении веры, надежды и любви. Убежден, что таким обнадеживающим лучом света в наше нелегкое время эта книга станет и для многих украинских читателей. Очень хотелось бы, чтобы разговоры Богданы Матияш с митрополитом Борисом Гудзяком продолжались – как содержательный вклад в то, что самое существенное в таинстве жизни.

Специально для Еспресо

Об авторе. Константин Москалец, писатель

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