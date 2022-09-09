Как женщины защищают Украину на фронте
В пятницу, 9 сентября, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" журналистка "Эспрессо" поговорит с волонтером, общественным деятелем, а ныне старшим солдатом Ириной Клейменовой
Как попала в армию, какие условия для женщин? Женщина сейчас обороняет Юг, и расскажет об успехах украинской армии.
В Вооруженных Силах Украины более 50 тысяч женщин. Какие условия для них, как воюют наравне с мужчинами
Об этом волонтер, старший солдат Ирина Клейменова расскажет в программе "Война и волонтеры" журналистки "Эспрессо".
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