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OPINION

Как защищать украинский интерес на переговорах с евробюрократами

Валерий Пекар
19 октября, 2023 четверг
10:02
Мнение

Нет качественных переговорщиков, потому что компетентные люди не идут на государственную службу. Теперь компетентные люди точно не пойдут на государственную службу, потому что нет качественных переговорщиков

У Украины немало бед, но вот вам еще одно, о котором вы, возможно, не задумывались.

У нас очень слабые переговорщики.

Вот вам два последних примера.

1. Обещание пожизненного ПЭП, которое срывает реформу государственной службы, лишает надежды на появление адекватных людей в правительстве и консервирует политическую систему, — это обещание наших переговорщиков.

2. Обещание вернуть неограниченные проверки бизнеса, которые увеличивают поле для коррупции, уменьшает и так низкую экономическую свободу и ухудшает инвестиционный климат – это обещание наших правительственных переговорщиков.

Ну а шо. Раньше сотни раз обещали и не выполняли. Говорите, сейчас придется делать? Ну ладно, выполним. Ведь бизнес не жалко, он подлежит общипыванию. И ПЭПов не жалко, мы сами уже ПЭПы, пусть и другие покарачатся, как мы. Интересы страны? Нет, не слыхали.

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Нет качественных переговорщиков, потому что компетентные люди не идут на государственную службу. Теперь компетентные люди точно не пойдут на государственную службу, потому что нет качественных переговорщиков. Запертый круг. Почему бедные — потому что дураки. Почему дураки — потому что бедные.

Понятно, что парламент будет пытаться исправить ситуацию, улучшить законы, но эти улучшения надо согласовывать с международными партнерами. Снова переговорщики.

Я с ужасом думаю, как наши переговорщики сдадут украинский бизнес на переговорах по условиям евроинтеграции. Сегодня это плохое предчувствие обсуждается в многочисленных деловых сообществах и звучит ключевым тезисом на форсайтах.

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Говорят, что Польша в свое время подготовила для переговоров по условиям евроинтеграции 3000 переговорщиков, рубившихся с брюссельскими бюрократами месяцами по каждому пункту на каждой площадке. Пришлось сдать немало позиций, но многие выиграли. Польша сохранила динамизм экономики и стала единственной европейской страной, которая не упала во время кризиса 2008-2009.

Массовое предпринимательство создает средний класс, являющийся основой демократии. Это многих раздражает, хочется оставить только олигархов, люмпенов и международные корпорации. Тогда очень просто установить режим Orban.ua. Если вы читали об инерционном сценарии, это оно. Мы стали на два шага поближе.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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