Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ТОТ: разъяснение правительства
В правительстве объяснили, какие документы необходимо предоставить родителям, чтобы зарегистрировать ребенка, родившегося на временно оккупированных территориях Украины
Об этом сообщает "Правительство online".
Для того чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, родившегося на временно оккупированных территориях Украины, родителям нужно отправить заявление и копии необходимых документов в Министерство юстиции по электронному адресу bi[email protected]. В перечень необходимых документов входят:
- заявление о регистрации рождения в произвольной форме, где сообщается о ребенке, матери и отце (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства, реквизиты паспорта);
- паспорта родителей (одного из них), а также заявителя, если госрегистрация рождения производится не родителями, а другим человеком;
- свидетельство о браке (при наличии);
- медицинский документ, являющийся основанием для регистрации рождения ребенка: медицинское свидетельство о рождении по форме 103/о или справка, выписанная медицинским работником, присутствующим во время родов или который проводил первый осмотр новорожденного.
После регистрации рождения на электронную почту заявителей поступит копия свидетельства о рождении ребенка. Для получения оригинала свидетельства родственникам или их представителям по доверенности необходимо обратиться с оригиналами документов в любой загс на подконтрольной Украине территории.
- 5 февраля МВД Украины обнародовало правила въезда в Украину ребенка – гражданина Украины с иностранным свидетельством о рождении.
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