Об этом сообщает "Правительство online".

Для того чтобы получить свидетельство о рождении ребенка, родившегося на временно оккупированных территориях Украины, родителям нужно отправить заявление и копии необходимых документов в Министерство юстиции по электронному адресу bi[email protected]. В перечень необходимых документов входят:

заявление о регистрации рождения в произвольной форме, где сообщается о ребенке, матери и отце (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, зарегистрированное место жительства, реквизиты паспорта);

паспорта родителей (одного из них), а также заявителя, если госрегистрация рождения производится не родителями, а другим человеком;

свидетельство о браке (при наличии);

медицинский документ, являющийся основанием для регистрации рождения ребенка: медицинское свидетельство о рождении по форме 103/о или справка, выписанная медицинским работником, присутствующим во время родов или который проводил первый осмотр новорожденного.

После регистрации рождения на электронную почту заявителей поступит копия свидетельства о рождении ребенка. Для получения оригинала свидетельства родственникам или их представителям по доверенности необходимо обратиться с оригиналами документов в любой загс на подконтрольной Украине территории.