Предположим, вы стали свидетелем того, как со страшным скандалом расстаются супруги. Они не могут поделить имущество и детей; они публично обвиняют друг друга в самых тяжких грехах и подлых поступках; они наговаривают детям, родственникам и знакомым друг на друга; они выставляют друг друга чуть ли не вселенским злом. Дошло уже до мордобоя, в который были вовлечены и родственники.

А вы смотрите на них и думаете: наверное, эти двое не такие уж плохие люди, просто у них обида и гнев говорят. В конце концов когда-то они любили друг друга. У них общие дети и общее прошлое. Им бы обуздать свои эмоции, и если не помириться, то хотя бы сесть за стол переговоров, договориться и разойтись цивилизованно.

А если один из них – ваш деловой партнер, то мнение о том, что "все не так однозначно", становится просто-таки навязчивым.

Теперь допустим, что вы стали свидетелем нападения на человека маньяка-убийцы. Жертва слабее, но изо всех сил сопротивляется. Совсем другая картина, не правда ли? Вы зовете на помощь, звоните в полицию, возможно, даже лично бросаетесь на помощь – короче, делаете все от вас зависящее для обезвреживания опасного преступника. Хотя бы потому, что завтра он может напасть на вас или вашего ребенка.

Догадались, о чем идет речь? О том, как за границей воспринимают российско-украинскую войну. Некоторые по второму варианту, но некоторые – и по первому.

Те, кто воспринимают ее как скандальный развод, призывают к миру, переговорам и панельным дискуссиям с участием "хороших русских". (Спойлер: "хороших" не существует, есть полезные для нас). Чем плохи "хорошие"? Тем, что они никогда не признают ответственности россиян за все, что они натворили, обвиняя в этом исключительно российские власти. Чем они полезны? Тем, что хоть и вяло, но хоть как-то расшатывают российские власти и общественное мнение. В то же время они создают на Западе ошибочное впечатление, что "не все россияне плохи" и "с ними можно разговаривать". И не факт, что если мы заявим, что не приедем на определенное мероприятие, пока этих "хороших" оттуда не уберут - выбор организаторов мероприятия будет в нашу пользу. Потому что мы "необъективны", в нас "гнев говорит". А те, видишь ли, правильные, компромисса ищут.

Все это очень грустно, если честно. Но надо лупать эту скалу. Надо разговаривать – не с россиянами, конечно. Спокойно и взвешенно, имея на руках доказательства их преступлений, ни в коем случае не используя непроверенную информацию, которую можно опровергнуть. Нужна когорта спикеров, в которую обязательно должны входить люди, приятные западному глазу и уху – женщины с довоенным немилитарным бекграундом, представители ЛГБТ+, просто люди либеральных взглядов. С умом и выдержкой, с умением говорить. Со способностью объяснить доходчиво, почему компромисс с маньяком – не вариант. И так понемногу, понемногу – вода камень точит.

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Об авторе. Елена Белозерская, офицер ВСУ, волонтер, блогер

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