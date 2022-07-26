Как юные аграрии помогают Вооруженным силам Украины

В рамках соцпроекта "Умный огород" компания привлекает юных аграриев к волонтерству. Участники на грядках выращивают овощи и патриотический сине-желтый чай для ВСУ.

"Каждый из участников получил семена определенных лекарственных культур или овощных культур, из которых мы со временем будем фасовать готовые борщевые наборы. В условиях войны мы, кроме социальной составляющей, кроме образовательной цели, пытаемся привить любовь к своей земле, к своей громаде. Этот проект мы организуем для сельской молодежи и юношества, проживающих в регионах присутствия нашей компании, то есть на западе нашей страны. Это Львовщина, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская области и Буковина", - рассказывает менеджер социальных проектов компании "Континентал Фармерз Групп Василий Капустинский".

По его словам, идея создать соответствующий проект по привлечению молодежи к работе на своей земле пришла еще с прошлого века.

"Наша идея была – возродить кооператорскую и агрономическую жилку среди молодежи и юношества. Корни этого проекта теряются в межвоенной Галичине. В частности, нас вдохновила фигура Евгения Храпливого и деятельность общества "Сельский хозяин". Именно там с 1932 года действовало земледельческое обучение молодежи. 500 кружков по всей Галичине. И десятки тысяч ребят, занимавшихся агрономией".

В этом сезоне участие в проекте приняло более сотни детей. Для работы потребовалось лишь желание, настойчивость и наличие трех соток земли. Дальше каждый сам выбирал, что будет расти на грядке. Кто-то высадил фасоль, красную свеклу, лук, а кто-то засеял весь огород мальвой и лекарственной календулой. Впрочем, тяжелее всего, говорят дети, было именно с фасолью.

"Тяжелее всего выращивать фасоль. Потому что на нее падает дождь, например. А потом эта подпорка пересыхает и она падает, ломается, и снова приходится идти в лес выламывать, а потом снова ставить. Надо всегда следить, чтобы у фасоли было куда расти. Также ее важно вовремя поливать", - отмечает один из участников социального проекта "Умный город" Юрий Кусень.

Уже осенью маленькие аграрии смогут пожинать плоды своего труда. Всю выращенную продукцию дети пришлют на высушивание в кооперативы. Потом – на фронт к бойцам. В компании надеются, что в следующем году еще больше детей захотят приобщиться к волонтерству и работе на своей родной земле.