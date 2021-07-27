Как я и ожидала, было сложно, - Свитолина о выходе в четвертьфинал Олимпиады-2020
Шестая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над Марией Саккаре из Греции в 1/8 финала олимпийского турнира
Об этом сообщает iSport .
Свитолина призналась, что ожидала сложный матч против Марии Саккаре из Греции.
"Как я и ожидала, это был очень сложный матч, который до последнего держал в напряжении. Рада, что смогла собраться и выиграть во втором и третьем сете. Буду восстанавливаться и готовиться к четвертьфиналу", - сказала Элина Свитолина.
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал одиночного разряда Олимпиады-2020. Она встретится с итальянкой Камиллой Джорджи. Матч состоится 28 июля, в 5:00.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- 27 июля Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио .
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