Как действовать во время ядерного удара или катастрофы на АЭС: советы эксперта

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Прежде всего не нужно паниковать, потому что самая большая угроза – наша паника. Конечно, нужно знать алгоритмы действий, чтобы выжить. А выжить можно, даже если мы находимся возле эпицентра или в непосредственной близости от АЭС, потому что есть время, чтобы найти укрытие или переехать в безопасное место. Необходимо следить за новостями и знать, что и где произошло, чтобы сразу среагировать. Прежде всего, я бы советовал посмотреть гидрометеорологический прогноз относительно направления ветра, чтобы спланировать выезд в безопасную зону", - рассказал эксперт по выживанию.

Игорь Молодан объяснил, что есть 20-30 минут, пока охладится и поднимется радиационное облако, то есть время, чтобы отреагировать и переместиться, учитывая направление ветра.

Конечно, попадать под первые радиационные осадки наиболее опасно. Если вы на улице, лучше найти укрытие. Если вас дома застала чрезвычайная ситуация, то необходимо выбрать помещение без окон, например, ванная или туалетная комната, кладовая, в которых нужно укупорить тряпкой. все вентиляционные отверстия, также щели вокруг входной двери.В таком помещении нужно себя запломбировать на некоторое время, пока уже не будут ездить спасатели и через громкоговорители рассказывать людям, что дальше делать. Если вы примете решение выходить, то нужно максимально защитить глаза, кожу, дыхательные пути от ядовитой среды", - отметил Молодан.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильная.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать.