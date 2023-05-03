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OPINION

Как выиграть мир: хорватский невоенный опыт

3 мая, 2023 среда
12:06
Мнение Наталья Ищенко

Украине следует изучать опыт Ховатии не только на поле боя, но и дипломатическую деятельность при подписании соглашений, благодаря которым часть территории удалось вернуть мирным путем

Когда в Украине начинают изучать опыт Хорватии, обязательно сосредотачиваются на успешном ведении войны. Стандартный ответ на вопрос "Как Хорватии удалось?" предусматривает анализ успехов хорватской армии на поле боя и достижения хорватских дипломатов при подписании соглашений, благодаря которым часть территории удалось вернуть мирным путем.

И здесь действительно есть чему учиться.

Как раз в эти дни 28 лет назад, в начале мая 1995 года, хорватская армия провела наступательную операцию "Молния", во время которой после 4-х лет сербской оккупации была освобождена Западная Славония – регион на севере Хорватии.

Через четыре месяца, 4 августа, началась операция "Буря", ставшая главной военной операцией в войне Хорватии за независимость. За 84 часа хорватская армия и подразделения специального назначения уволили почти пятую часть страны, поставив крест на сепаратистском образовании "Республика Сербская Страна".

Все еще оставшаяся оккупированная территория (хорватское Подунавье, в частности Вуковар), Загреб вернул под свой контроль за два года, с 1996 до 1998-го, посредством мирной реинтеграции в рамках программы ООН.

Хорваты победили, полностью вернули свою территорию, им даже не пришлось предоставлять каким-либо сепаратистским анклавам особые статусы. Но Хорватия выиграла не только войну, но и мир, как сейчас принято говорить в Украине.

Хорваты победили, полностью вернули свою территорию, им даже не пришлось предоставлять каким-либо сепаратистским анклавам особые статусы. Но Хорватия выиграла не только войну, но и мир, как сейчас принято говорить в Украине.

Послевоенные времена принесли новые вызовы: превращение послевоенной бывшей югославской, фактически совковой республики, в развитое демократическое европейское государство.

Но и здесь Хорватия добилась успехов. В 1995-м и территории страны завершились боевые действия, через 8 лет, в 2003-м Хорватия подала заявку на членство в Европейском Союзе, и спустя еще 10 лет, 1 июля 2013 года, страна присоединилась к ЕС.

Этот кейс, который тоже заслуживает названия "Как Хорватии удалось", у нас остается без внимания. Хорватский путь из войны в мир, из "порохового погреба Европы" в полноправное членство в европейском содружестве, был непростым, но успешным и поучительным.

После победы в войне Хорватия сразу столкнулась с необходимостью немедленного перехода к "нормальности" старой Европы. Европейцы не собирались делать исключения для страны, которая вот-вот преодолела агрессора и потребовала от потенциального члена ЕС соответствия единым евростандартам.

Набор требований был большим и сложным. Одна из самых главных – развитие устойчивой демократии.

Хорваты согласились с необходимостью послевоенных демократических преобразований, и для искоренения даже намеков на авторитаризм хорватский парламент изменил Конституцию, превратив президентскую республику фактически в парламентскую.

Закономерно, что в стране, которая несколько лет жила в режиме военного положения и всеобщей мобилизации, развились авторитарные тенденции. Хорваты согласились с необходимостью послевоенных демократических преобразований, и для искоренения даже намеков на авторитаризм хорватский парламент изменил Конституцию, превратив президентскую республику фактически в парламентскую.

Очень важной была и борьба с коррупцией .

К коррупционным схемам после войны оказались причастны не только "барыги"-политики, но и военачальники, дипломаты... Махинации с землей и недвижимостью, сомнительные приватизационные сделки, "зарабатывание" на государственных тендерах, манипуляции с банковскими кредитами - чего там только не было!

Понятно, что обычным гражданам все это очень не нравилось, они были обеими руками за привлечение к ответственности барыг. Но и политический истеблишмент не стал горой за свое право на "дерибан", а согласился с европейским требованием об искоренении этой "заразы", потому что усиление борьбы с коррупцией было жестким и однозначным требованием ЕС к потенциальному кандидату.

В декабре 2001 года в Хорватии было открыто Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – Ured za suzbijanje korupcije i organizirananog kriminaliteta, USKOK – специализированное подразделение Государственной прокуратуры. Он работает до сих пор, и говорят, достаточно эффективно.

Наиболее неоднозначным и сложным для выполнения оказалось другое условие вступления в ЕС – расследование всех возможных случаев нарушения международного гуманитарного права во время войны и наказания виновных. Никаких исключений для представителей хорватских вооруженных сил не предполагалось; аргументы, что Хорватия вела оборонную войну и противостояла агрессору, не учитывались.

Под давлением западных партнеров, европейцев, но и американцев, весной 2000 года парламентское большинство приняло Декларацию о сотрудничестве с Международным трибуналом по бывшей Югославии.

Этот шаг не встретил понимания общества.

12 генералов, руководивших хорватскими силами во время войны, написали открытое письмо, в котором призвали правительство, гражданское общество и средства массовой информации прекратить криминализацию Хорватской войны за независимость.

12 генералов, руководивших хорватскими силами во время войны, написали открытое письмо, в котором призвали правительство, гражданское общество и средства массовой информации прекратить криминализацию Хорватской войны за независимость.

В феврале 2001 года Гаагский трибунал выдал ордер на арест генерала, героя войны Мирко Нораца, обвиненного в убийстве гражданских сербов, и Министерство внутренних дел Хорватии согласилось выполнить это решение. В ответ на улицы вышли десятки тысяч человек, протестовавших против задержания героя войны.

Успокоить ситуацию правительству удалось, заключив соглашение с Гаагским трибуналом о том, что генерал привлечен к уголовной ответственности дома, в Хорватии.

В итоге Мирко Норац был приговорен судом города Риека к 12 годам лишения свободы.

Дело против другого героя войны вызвало еще большее сопротивление.

В июле 2001 года в Гааге выдвинули обвинения против генерала Анте Готовины – командующего операцией "Буря".

В случае с символом хорватской победы негодовать начали уже не только обычные граждане, но и руководство государства. Тогдашний хорватский премьер не согласился дать делу ход, поскольку считал, что документ давал неверную оценку событий и был предвзятен хорватской войной за независимость.

Но ЕС однозначно поставил начало переговорам о членстве в Европейском Союзе в зависимости от привлечения к ответственности хорватского генерала.

В феврале 2003 года Хорватия подала официальное заявление о вступлении в ЕС, но продвижение по евроинтеграционному пути было поставлено на паузу, и возобновилось только после того, как генерал Готовин в 2005 году был задержан на Канарских островах.

В 2011 году первая инстанция Гаагского трибунала признала Анте Готовину виновным и приговорила к 24 годам тюрьмы за преступления против жителей т. н. "Республики Сербская Страна" – сепаратистское образование на территории Хорватии.

Результатом стал обвал евроинтеграционных настроений хорватов. Поддержка членства страны в ЕС упала до рекордно низких 23%. "Хорватия не продается за Готовину", - утверждали плакаты, расклеенные обо всей Хорватии (фамилия генерала переводится как "наличные").

Впереди страну ожидал референдум по вступлению в ЕС, и, казалось, на евроинтеграции страны будет поставлена точка.

Но спас ситуацию сам Анте Готовина.

Генерал, в обращении, переданном из тюрьмы в Гааге, попросил соотечественников проголосовать "за" на референдуме по вступлению в ЕС.

На референдуме, состоявшемся 22 января 2012 года, две трети пришедших на участки высказались в пользу членства Хорватии в Евросоюзе.

10 месяцев спустя, в ноябре 2012 года, апелляционная палата трибунала в Гааге изменила первоначальное решение суда. Генерала Готовину полностью оправдали.

Меньше чем через год, 1 июля 2013 года, Хорватия стала полноценным членом Европейского Союза.

Выводы из хорватского опыта развития мира будут очень краткими.

  1. Демократия важна.
  2. Корруции нужно избавляться.
  3. За героев нужно бороться.

Но первый пункт – звучит так:

  1. Надо выиграть войну.

Специально для Эспрессо

Об авторе . Наталья Ищенко, редактор проекта "Балканский обозреватель"

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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