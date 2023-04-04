От советского "город-герой" в сухом итоге остался только анекдот времен "перестройки":

- Добежит ли орловский рысак из города-героя Севастополь в город-герой Москва?

- Нет, потому что его съедят в городе-герое Тула.

Когда завершится нынешняя война и наступят трудности послевоенного восстановления и борьбы с собственной властью за настоящую либеральную демократию, нынешние титулы "города-героя", боюсь, будут вызвать не менее печальную иронию.

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Для пиарщиков "Слуги народа" аллюзии на совок - это сознательная ориентация с самого начала (собственно, от самого названия "Слуга народа", взятого из речи Сталина)

Этого можно было избежать. Но для пиарщиков "Слуги народа" аллюзии на совок — это сознательная ориентация с самого начала (собственно, от самого названия "Слуга народа", взятого из речи Сталина).

Особенно причудливо это выглядит на фоне уже принятых законов о декоммунизации и деколонизации.

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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