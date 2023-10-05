Как выглядит российская оборона на юге. Инфографика Texty

Из чего состоят оборонительные линии россиян

Оборона россиян на юге Украины состоит из сотен километров непрерывных траншей, блиндажей, длительных оборонных точек (ДОТов), дерево-земляных оборонных точек (ДЗОТов), отдельных опорных пунктов. По размеру эти оборонительные постройки как средневековый форт, который может несколько суток обороняться автономно. Эту систему укреплений оккупанты построили с осени прошлого года. Также у россиян уже отлажена логистика, система малых складов боекомплекта, тыловые базы радиоразведки, отрядов операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов.

Как разворачиваются события на юге и какова диспозиция сторон

Ключевой точкой на юге после увольнения Роботиного является город Токмак с довоенным населением чуть более 30 тыс. жителей. Сражение за Токмак теоретически может стать финальным актом активной военной кампании 2023 года.

Линии обороны россиян на юге Украины, сентябрь 2023

Инфографика: Texty.org.ua

линия обеспечения – передовые опорные пункты и минные поля;

основной линии – в медиа ее называют второй;

запасной линии – третья линия.

Российские укрепления на этом направлении состоят из трех основных линий обороны:

Подробно рассмотреть интерактивную карту оборонных сооружений россиян можно на сайте Texty.org.ua .

Стратегическая цель украинского войска – выйти к побережью Азовского моря. Это позволит разорвать коммуникации и цепи поставок между оккупированным востоком Украины и оккупированным Крымом. Освобождение Мелитополя – еще один шаг к этой цели.



Оккупанты сейчас стянули под Токмак все возможные резервы. Ориентировочно на этом направлении русская армия может иметь более 100 тыс. личного состава (из общего количества оккупационного контингента более 400 тыс. человек).

Сейчас Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже двинулась к югу — к основной линии русской обороны.



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