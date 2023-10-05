Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Инфографика Как выглядит российская оборона на юге. Инфографика Texty
Инфографика

Как выглядит российская оборона на юге. Инфографика Texty

5 октября, 2023 четверг
14:02
Инфографика

Журналисты издания Texty.org.ua реконструировали российскую оборону линию на юге Украины с помощью спутниковых снимков за июнь-сентябрь 2023 года

Из чего состоят оборонительные линии россиян

Оборона россиян на юге Украины состоит из сотен километров непрерывных траншей, блиндажей, длительных оборонных точек (ДОТов), дерево-земляных оборонных точек (ДЗОТов), отдельных опорных пунктов. По размеру эти оборонительные постройки как средневековый форт, который может несколько суток обороняться автономно. Эту систему укреплений оккупанты построили с осени прошлого года. Также у россиян уже отлажена логистика, система малых складов боекомплекта, тыловые базы радиоразведки, отрядов операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллеристов.

Как разворачиваются события на юге и какова диспозиция сторон

Ключевой точкой на юге после увольнения Роботиного является город Токмак с довоенным населением чуть более 30 тыс. жителей. Сражение за Токмак теоретически может стать финальным актом активной военной кампании 2023 года.

Лінії оборони росіян на півдні України, вересень 2023

Линии обороны россиян на юге Украины, сентябрь 2023
Инфографика: Texty.org.ua

Российские укрепления на этом направлении состоят из трех основных линий обороны:
  • линия обеспечения – передовые опорные пункты и минные поля;
  • основной линии – в медиа ее называют второй;
  • запасной линии – третья линия.

Подробно рассмотреть интерактивную карту оборонных сооружений россиян можно на сайте Texty.org.ua .

Стратегическая цель украинского войска – выйти к побережью Азовского моря. Это позволит разорвать коммуникации и цепи поставок между оккупированным востоком Украины и оккупированным Крымом. Освобождение Мелитополя – еще один шаг к этой цели.

Оккупанты сейчас стянули под Токмак все возможные резервы. Ориентировочно на этом направлении русская армия может иметь более 100 тыс. личного состава (из общего количества оккупационного контингента более 400 тыс. человек).

Сейчас Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже двинулась к югу — к основной линии русской обороны.

**

"Еспресо" информационно поддерживает спецпроект Texty.org.ua

Новости
Война с Россией
Читайте также:
3 октября, 2023 вторник
СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину
На фото: ГУР
4 октября, 2023 среда
Украинский десант высадился в Крыму и дал бой оккупантам, ГУР рассказало детали
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
5 октября, 2023 четверг
Силы обороны продвинулись в районе Новопрокопки и Бахмута, - ISW
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 октября
15:23
В Киеве подростки обворовывали могилы павших военных: на их родителей составили админматериалы
15:07
Обновлено
Оккупанты углубляют порт Мариуполя: в Украине назвали две возможные причины
14:58
"Европа не может заменить США": Боррель призвал изменить решение о поддержке Украины
14:58
В случае заморозки конфликта в Украине РФ до 2028 года сможет восстановиться и атаковать другие страны, – Зеленский
14:51
Снабжает технику и вооружение для атак по Украине: СБУ сообщила о подозрении гендиректору российского "Ростеха" Чемезову
14:28
Обновлено
Зеленский встретился с премьерами Испании и Италии: говорили о новом оружии для ВСУ
14:20
На Тайвань обрушился тайфун: один человек погиб, 304 ранены
14:20
OPINION
Богдан Данилишин
Преимущества и риски режима управляемой гибкости обменного курса НБУ
14:18
Нобелевскую премию-2023 по литературе получил норвежский поэт и драматург
14:04
"Допуск РФ на соревнование ограничивает права детей из Украины": Минспорта о разрешении ФИФА сборным России U-17
13:53
В Нью-Йорке требуют добавить историческое объяснение ко всем памятникам, посвященным рабовладельцам
13:52
Чернигов
В Чернигове временно ограничили доступ к четырем храмам для УПЦ МП
13:41
Армия РФ ударила по больнице в Бериславе В Херсонской области: 2 раненых медработника
13:38
Франкфуртская книжная ярмарка: Украина представит национальный стенд с более чем 500 книг от 43 издательств
13:23
Эксклюзив
Алексей Арестович
У политической карьеры Арестовича мощное прикрытие, - нардепка Совсун
13:07
В Киевской области авто подорвалось на противотанковой мине, есть пострадавшие
13:07
В Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются около 15 тыс. военных и 11 тыс. гражданских, - МВД
13:06
В Минздраве рассказали, сколько прививок необходимо для полной вакцинации от COVID
13:02
Впервые в истории: над Варшавой разворачивают систему противоракетной обороны
12:54
В проект "Хочу жить" чаще обращаются сами оккупанты, а не их родственники
12:45
OPINION
Сергей Руденко
5 вопросов к Зеленскому о выборах во время войны
12:43
Переселенцы в трех областях Украины могут получить денежное пособие на аренду жилья
12:42
OPINION
О правах собственности и ситуации на банковском рынке Украины
12:26
СБУ задержала группировку, которая более 10 лет "работала" на Виннитчине
12:15
Одна из площадок пропаганды РФ: НАПК предлагает ввести санкции против сервисов Яндекс
11:56
Обновлено
Президент Словакии объявила о прекращении военной помощи Украине. Ее советница объяснила решение
11:56
Иран представил новый беспилотник Kaman-19
11:55
МВФ
"Пригодится еще определенная работа": в МВФ оценили новый законопроект по САП
11:47
В Украину прибыли два автотрансформатора, способных обеспечить светом полмиллиона человек
11:25
Обновлено
Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь
11:22
Шольц пока не планирует предоставлять Украине ракеты Taurus, но может дать больше боеприпасов Patriot, – Bild
11:14
PR
Детективный сериал "Убийства в одном здании" онлайн. Смотрите новые сериалы на SWEET.TV
11:03
Обзор
Выборы в Украине во время войны, Байден обеспокоен угрозой помощи Киеву, Россия планирует тайно взрывать судна с зерном в Черном море. Акценты мировых СМИ 5 октября
11:00
OPINION
Виталий Портников
Отставка спикера Палаты представителей США – хаос, который нужен Трампу. Колонка Виталия Портникова
10:52
"Коррумпирована на всех уровнях": экс-президент Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не готова к членству в ЕС
10:52
Россия планирует разместить пункт базирования флота на оккупированной территории Грузии
10:38
Глава минобороны Нидерландов назвала поддержку Украины дешевым способом сдерживания РФ
10:27
Россияне утром обстреляли Херсон: погибли два человека
10:19
Правительство назначило Умерову еще троих заместителей
09:59
Обновлено
Россияне утром накрыли Никополь из артиллерии: пострадала 64-летняя женщина, повреждены 10 домов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV