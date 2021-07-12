Как выбрать ортопедический корсет: назначение и виды изделий
Ортопедический корсет – функциональное и удобное изделие, основная задача которого состоит в поддержании осанки в правильном положении за счет ортезирования. Такое приспособление позволяет эффективно вылечить или предотвратить патологии опорно-двигательного аппарата с помощью специального технического устройства
Мед Магазин - магазин медтехники в Киеве, который предлагает большой выбор ортопедических изделий разных типов. Ассортимент товаров действительно большой, и нужно со всей ответственностью подойти к выбору. Если изделие подобрано неверно, можно усугубить проблему. Перед приобретением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
В зависимости от назначения, можно выделить две группы изделий: профилактические и лечебные. В первую категорию входят модели, предотвращающие появление дефектов и нарушений в работе позвоночника и поясницы. Профилактические корпусы позволяют поддерживать корпус тела и осанку в правильном положении, снизив нагрузку на позвоночник и прилегающие к нему мышцы.
Кому рекомендованы такие модели:
- пациентам с искривлением позвоночника;
- больным радикулитом;
- страдающим остеохондрозом;
- пациентам с грыжей позвонков;
- тем, кто испытывает дискомфорт в спине.
Доктор может назначить ношение корсета женщинам в послеродовой период. Для производства профилактических моделей обычно используются мягкие материалы, поэтому их рекомендуют спортсменам и тем, кто испытывает серьезные нагрузки на спину. Такой пояс обеспечивает поддержку позвоночной части, а также согревает спину. Это важно, поскольку поясница боится переохлаждений. Частые нагрузки становятся причиной радикулита, невралгии и прочих заболеваний.
По способу крепления корсеты можно разделить на две категории:
- Полужесткие. Предназначены для минимизации и снятия болевых симптомов, подходят при мышечных спазмах и напряжениях в области поясницы. Полужесткие модели предназначены для лечения межпозвоночных грыж благодаря качественной фиксации позвонков. Такие корсеты позволяют реабилитироваться после травм и операций. Нагрузка на позвоночный столб минимизируется, но его подвижность остается на том же уровне. Конструкция может предусматривать ребра жесткости в области спины.
- Жесткие. Назначаются при лечении поврежденных участков спины. Жесткие модели позволяют быстрее восстановиться и исключают развитие патологий. Если же у пациента диагностированы определенные дефекты, такой корсет позволит снизить вероятность осложнений.
Корсеты предназначены для поддержания ослабленных позвонков и снижают болевые симптомы. Бандажи способствуют улучшению кровообращения, а также позволяют быстрее восстановиться после травм.
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