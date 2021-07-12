Как выбрать ортопедический корсет: назначение и виды изделий

Мед Магазин - магазин медтехники в Киеве, который предлагает большой выбор ортопедических изделий разных типов. Ассортимент товаров действительно большой, и нужно со всей ответственностью подойти к выбору. Если изделие подобрано неверно, можно усугубить проблему. Перед приобретением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В зависимости от назначения, можно выделить две группы изделий: профилактические и лечебные. В первую категорию входят модели, предотвращающие появление дефектов и нарушений в работе позвоночника и поясницы. Профилактические корпусы позволяют поддерживать корпус тела и осанку в правильном положении, снизив нагрузку на позвоночник и прилегающие к нему мышцы.

Кому рекомендованы такие модели:

пациентам с искривлением позвоночника;

больным радикулитом;

страдающим остеохондрозом;

пациентам с грыжей позвонков;

тем, кто испытывает дискомфорт в спине.

Доктор может назначить ношение корсета женщинам в послеродовой период. Для производства профилактических моделей обычно используются мягкие материалы, поэтому их рекомендуют спортсменам и тем, кто испытывает серьезные нагрузки на спину. Такой пояс обеспечивает поддержку позвоночной части, а также согревает спину. Это важно, поскольку поясница боится переохлаждений. Частые нагрузки становятся причиной радикулита, невралгии и прочих заболеваний.





По способу крепления корсеты можно разделить на две категории:

Полужесткие. Предназначены для минимизации и снятия болевых симптомов, подходят при мышечных спазмах и напряжениях в области поясницы. Полужесткие модели предназначены для лечения межпозвоночных грыж благодаря качественной фиксации позвонков. Такие корсеты позволяют реабилитироваться после травм и операций. Нагрузка на позвоночный столб минимизируется, но его подвижность остается на том же уровне. Конструкция может предусматривать ребра жесткости в области спины. Жесткие. Назначаются при лечении поврежденных участков спины. Жесткие модели позволяют быстрее восстановиться и исключают развитие патологий. Если же у пациента диагностированы определенные дефекты, такой корсет позволит снизить вероятность осложнений.

Корсеты предназначены для поддержания ослабленных позвонков и снижают болевые симптомы. Бандажи способствуют улучшению кровообращения, а также позволяют быстрее восстановиться после травм.