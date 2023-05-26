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Как выбрать ноутбук в подарок: универсальный Lenovo, премиальный Apple или Acer на стиле?

26 мая, 2023 пятница
16:22
Статьи

Трудно придумать более универсальный презент, чем ноутбук. Он уместен к любому празднику и не имеет возрастных ограничений. Ребенку нужен для комфортного обучения, взрослому – для работы и творчества, пенсионеру – для общения с родственниками и мониторинга свежих новостей

При выборе лэптопа в подарок целесообразно ориентироваться на 4 важных фактора.

Бюджет

По стоимости и классу аппаратного обеспечения выделяют следующие разновидности ноутбуков:

  • Базовые. С "железом" начального уровня, ориентированы на простейшие задания и приспособлены только к умеренным нагрузкам.
  • Средние. Сбалансированные и стабильные, с перспективами модернизации. Среди преимуществ: производительность и высокая эргономика.
  • Премиальные. Поддерживают передовые технологии и работают на базе мощных комплектующих.

Чтобы не тратить лишнее время, целесообразно установить ценовые рамки заранее. Такой подход позволит сократить круг поиска и отсеять модели не по карману.

Повод

Различные модели – для разных событий. Например, в честь успешного поступления в вуз — универсальный Lenovo V15 с кучей портов для подключения периферии и большим запасом памяти для хранения учебных материалов.

К новоселью – лэптоп с большим экраном, способный хотя бы частично заменить телевизор. Оптимальный размер диагонали – 17 дюймов. Также среди требований:

  • высокое разрешение,
  • широкий угол обзора,
  • яркие и насыщенные цвета.

Под это описание подходит стильный Acer Nitro 5 с широкоформатным дисплеем, который обновляется с частотой 144 Гц.

За завершение семестра без троек – геймерский ноут, который будет развлекать все лето. Подыскать такой можно в линейках ROG и TUF от Asus.

По случаю дня рождения – имиджевый Эппл Макбук, который придает уверенности и идеально подходит к эксплуатации на ходу.

Образ жизни будущего владельца

Кто привык проводить все свободное время дома за просмотром сериалов или интернет-серфингом, а кто постоянно путешествует и не знает, где окажется завтра. Целесообразно учитывать привычки и образ жизни, чтобы не промахнуться с сюрпризом:

  1. Для домоседов по нраву идеально подходят ноутбуки в универсальном формфакторе. Даже большие модели, которые не так уж легко носить в руках. Благодаря своему весу они уверенно стоят на столе, не ерзают от малейшего толчка и позволяют играть и работать с комфортом.
  2. Для пользователей, часто находящихся в командировках и любящих путешествовать — элегантные ультрабуки, которые мало весят и имеют диагональ не более 14 (реже — 15) дюймов.
  3. Трансформеры с сенсорными экранами – для творческих личностей, которым всегда нужен блокнот под рукой. Они совместимы с электронным пером, поэтому имеют расширенные возможности ввода информации.

Актуальность

Не стоит дарить устаревшие лэптопы, которые работают, так сказать, на последнем дыхании. Они не тянут современные игры, демонстрируют некачественную картинку, в общем-то, под нужды пользователей подстраиваются плохо. Со временем превращаются в пылесборник, который и толку почти не приносит, и выбросить жаль.

Лучше выбирать среди свежих новинок и тех моделей, которые вышли до 2-3 лет назад, потому что их аппаратное обеспечение лучше отвечает требованиям времени.

Вдобавок к ноутбуку можно презентовать сумку для транспортировки или эргономичную мышь. Эти аксессуары точно не будут лишними во время повседневного использования.

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