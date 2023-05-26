Как выбрать ноутбук в подарок: универсальный Lenovo, премиальный Apple или Acer на стиле?
Трудно придумать более универсальный презент, чем ноутбук. Он уместен к любому празднику и не имеет возрастных ограничений. Ребенку нужен для комфортного обучения, взрослому – для работы и творчества, пенсионеру – для общения с родственниками и мониторинга свежих новостей
При выборе лэптопа в подарок целесообразно ориентироваться на 4 важных фактора.
Бюджет
По стоимости и классу аппаратного обеспечения выделяют следующие разновидности ноутбуков:
- Базовые. С "железом" начального уровня, ориентированы на простейшие задания и приспособлены только к умеренным нагрузкам.
- Средние. Сбалансированные и стабильные, с перспективами модернизации. Среди преимуществ: производительность и высокая эргономика.
- Премиальные. Поддерживают передовые технологии и работают на базе мощных комплектующих.
Чтобы не тратить лишнее время, целесообразно установить ценовые рамки заранее. Такой подход позволит сократить круг поиска и отсеять модели не по карману.
Повод
Различные модели – для разных событий. Например, в честь успешного поступления в вуз — универсальный Lenovo V15 с кучей портов для подключения периферии и большим запасом памяти для хранения учебных материалов.
К новоселью – лэптоп с большим экраном, способный хотя бы частично заменить телевизор. Оптимальный размер диагонали – 17 дюймов. Также среди требований:
- высокое разрешение,
- широкий угол обзора,
- яркие и насыщенные цвета.
Под это описание подходит стильный Acer Nitro 5 с широкоформатным дисплеем, который обновляется с частотой 144 Гц.
За завершение семестра без троек – геймерский ноут, который будет развлекать все лето. Подыскать такой можно в линейках ROG и TUF от Asus.
По случаю дня рождения – имиджевый Эппл Макбук, который придает уверенности и идеально подходит к эксплуатации на ходу.
Образ жизни будущего владельца
Кто привык проводить все свободное время дома за просмотром сериалов или интернет-серфингом, а кто постоянно путешествует и не знает, где окажется завтра. Целесообразно учитывать привычки и образ жизни, чтобы не промахнуться с сюрпризом:
- Для домоседов по нраву идеально подходят ноутбуки в универсальном формфакторе. Даже большие модели, которые не так уж легко носить в руках. Благодаря своему весу они уверенно стоят на столе, не ерзают от малейшего толчка и позволяют играть и работать с комфортом.
- Для пользователей, часто находящихся в командировках и любящих путешествовать — элегантные ультрабуки, которые мало весят и имеют диагональ не более 14 (реже — 15) дюймов.
- Трансформеры с сенсорными экранами – для творческих личностей, которым всегда нужен блокнот под рукой. Они совместимы с электронным пером, поэтому имеют расширенные возможности ввода информации.
Актуальность
Не стоит дарить устаревшие лэптопы, которые работают, так сказать, на последнем дыхании. Они не тянут современные игры, демонстрируют некачественную картинку, в общем-то, под нужды пользователей подстраиваются плохо. Со временем превращаются в пылесборник, который и толку почти не приносит, и выбросить жаль.
Лучше выбирать среди свежих новинок и тех моделей, которые вышли до 2-3 лет назад, потому что их аппаратное обеспечение лучше отвечает требованиям времени.
Вдобавок к ноутбуку можно презентовать сумку для транспортировки или эргономичную мышь. Эти аксессуары точно не будут лишними во время повседневного использования.
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