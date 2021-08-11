Как выбрать напольную плитку ПВХ, не имея специального образования
Обычно материал для покрытия пола владельцам помещений рекомендуют строители, и это практически всегда лотерея. То, что подходит для дома, не всегда вписывается удачно в коммерческий объект и наоборот. Как правило, проводящие ремонт специалисты убеждают использовать материал, с которым они привыкли работать. Мы же поговорим об универсальном материале – ПВХ плитке, которая прекрасно демонстрирует свои лучшие качества в самых различных помещениях
Как выбрать рисунок?
Все дело в том, что ПВХ плитка – это многослойный композитный материал. Каждый из слоев имеет свои функции и задачи. Верхний же выполняет декоративную функцию, позволяя использовать плитку практически везде. Например, для квартиры выбирают расцветку натуральной древесины, для кухонь – камня или керамической плитки, а для некоторых помещений подходит расцветка травяного газона или другого природного покрытия.
Что по влагостойкости?
Напольные покрытия порой достаточно капризные. В первую очередь, это касается ковролина, линолеума, натурального дерева и еще многих материалов. Какую же ПВХ плитку следует выбирать для покрытия в помещениях с высокой влажностью или иной агрессивной средой?
Удивительно, но данная плитка как нельзя лучше подойдет как для спальни, так и, например, для ванной комнаты, поскольку в ее структуре отсутствуют гигроскопические составляющие, такие как древесина, опилки или производные картона.
А как быть с аллергией?
Хорошая новость для тяжело переносящих запахи и химию людей: ПВХ плитка гипоаллергенна. Только не забудьте, приобретая данный материал, попросить у продавца сертификаты соответствия. Если плитка изготовлена по государственным стандартам, то даже аллергики со стажем вздохнут с облегчением.
Клеить или сцепить?
В плане монтажа ПВХ плитка делится на:
- самоклеющуюся;
- с замком;
- клеевую.
И если самоклеющаяся уже имеет у основания клеевой состав, который необходимо лишь активировать, убрав защитную пленку, то под клеевую необходимо самостоятельно обработать сцепливающим составом рабочие поверхности.
Можно забыть о клее, выбрав плитку с замком – в таком случае монтаж пола напомнит собирание пазла – края плитку будут входить в друг друга по системе «паз-в-паз».
Как мыть плитку?
Остановившись на ПВХ плитке определенной фактуры и расцветки, не забудьте приобрести специальную швабру, щадящие химические очистители и микрофибру для уборки вручную. Все дело в том, что уход за плиткой потребует тендитности, что указано в рекомендациях производителя.
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