Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Новости Как выбрать напольную плитку ПВХ, не имея специального образования

Как выбрать напольную плитку ПВХ, не имея специального образования

11 августа, 2021 среда
11:27
Новости

Обычно материал для покрытия пола владельцам помещений рекомендуют строители, и это практически всегда лотерея. То, что подходит для дома, не всегда вписывается удачно в коммерческий объект и наоборот. Как правило, проводящие ремонт специалисты убеждают использовать материал, с которым они привыкли работать. Мы же поговорим об универсальном материале – ПВХ плитке, которая прекрасно демонстрирует свои лучшие качества в самых различных помещениях

Как выбрать рисунок?

Все дело в том, что ПВХ плитка – это многослойный композитный материал. Каждый из слоев имеет свои функции и задачи. Верхний же выполняет декоративную функцию, позволяя использовать плитку практически везде. Например, для квартиры выбирают расцветку натуральной древесины, для кухонь – камня или керамической плитки, а для некоторых помещений подходит расцветка травяного газона или другого природного покрытия. 

Что по влагостойкости?

Напольные покрытия порой достаточно капризные. В первую очередь, это касается ковролина, линолеума, натурального дерева и еще многих материалов. Какую же ПВХ плитку следует выбирать для покрытия в помещениях с высокой влажностью или иной агрессивной средой?

Удивительно, но данная плитка как нельзя лучше подойдет как для спальни, так и, например, для ванной комнаты, поскольку в ее структуре отсутствуют гигроскопические составляющие, такие как древесина, опилки или производные картона. 

А как быть с аллергией?

Хорошая новость для тяжело переносящих запахи и химию людей: ПВХ плитка гипоаллергенна. Только не забудьте, приобретая данный материал, попросить у продавца сертификаты соответствия. Если плитка изготовлена по государственным стандартам, то даже аллергики со стажем вздохнут с облегчением.

Клеить или сцепить?

В плане монтажа ПВХ плитка делится на:

- самоклеющуюся;

- с замком;

- клеевую. 

И если самоклеющаяся уже имеет у основания клеевой состав, который необходимо лишь активировать, убрав защитную пленку, то под клеевую необходимо самостоятельно обработать сцепливающим составом рабочие поверхности.

Можно забыть о клее, выбрав плитку с замком – в таком случае монтаж пола напомнит собирание пазла – края плитку будут входить в друг друга по системе «паз-в-паз». 

Как мыть плитку?

Остановившись на ПВХ плитке определенной фактуры и расцветки, не забудьте приобрести специальную швабру, щадящие химические очистители и микрофибру для уборки вручную. Все дело в том, что уход за плиткой потребует тендитности, что указано в рекомендациях производителя. 

Читайте также:
Княжицький
9 августа, 2021 понедельник
"Верят действиям и им подражают": Княжицкий заявил, что спортсменка Магучих обнялась с российской легкоатлеткой из-за примера антиукраинских действий власти
Лукашенко
9 августа, 2021 понедельник
"Мы бы это сделали в течение суток": Лукашенко заявил, что вместе с Путиным мог бы "поставить на колени" Украину
Фірташ
10 августа, 2021 вторник
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.72
    Покупка 26.72
    Продажа 26.95
  • EUR
    Покупка 31.24
    Продажа 31.63
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
11 августа
13:06
Конституционная комиссия Беларуси предлагает убрать из основного закона положения о нейтралитете страны
13:05
Крым
Российская агрессия против Украины: экономическое измерение
12:58
LOT
Польская авиакомпания LOT начала летать в Симферопольском районе под ответственностью Украины
12:32
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии жилой сектор в зоне ООС, убив мирного жителя
12:21
Полиция разоблачила экс-чиновника Верховной Рады на "продаже" должности главы Николаевской ОГА за $ 600 тыс.
12:00
Правоохранители разоблачили воров угля и минудобрений на Укрзализныци
11:54
Константин Москалец: Станьте наконец собой
11:50
Алексей Любченко
Украина безболезненно пройдет пиковые выплаты по госдолгу в сентябре, - Любченко
11:21
Глава полиции Киева Крищенко подал в отставку
11:08
Вслед за Протасевичем: государственное ТВ Беларуси показало Софию Сапегу
10:50
В польском Сейме из-за увольнения вице-премьера может развалиться коалиция во главе с "ПиС"
10:42
НБУ выпустит четыре памятные монеты по случаю 30-летия Независимости Украины
10:08
Скоростной трамвай в Киеве восстановит движение с 12 августа
09:50
Талибы захватили восьмой и девятый из 34 центров провинций в Афганистане
09:29
курс доллара
Официальный курс: цена доллара продолжает падать
09:00
Ведущие шахматисты Киевщины и Львовщины определят лучшего на турнире в сентябре, — Алексей Кавылин
08:46
корона
Коронавирус: 1 тыс. 122 случая, в лидерах заражения Киев и Запорожская область
08:09
Дрифт на Софиевской в Киеве: Коммунальщики моют площадь, Red Bull не справился, - блогер
08:00
Инфографика
"Динамо"
"Динамо" - "Минай": Где и когда смотреть перенесенный матч УПЛ
07:44
ООС
В Донецкой россияне начали сутки артиллерийским обстрелом. Вчерашний раненый скончался в госпитале
07:26
В Германии из-за медсестры-антивакцинаторки более 8,5 тыс. пациентов могли получить физраствор вместо ковид-прививки
07:00
Инфографика
Суперкубок УЕФА
"Челси" - "Вильярреал": Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
00:06
Роман Яремчук
Яремчук забил гол "Спартаку" в ЛЧ в своем первом матче за "Бенфику"
2021, вторник
10 августа
23:38
Лионель Месси
ПСЖ впечатляюще представил Месси. Видео
23:04
"Шахтер" узнал соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
23:04
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
В Red Bull извинились за дрифт на Софиевской площади
22:27
Лассина Траоре
"Шахтер" уверенно победил "Генк" и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов
22:22
Организатором дрифта в Киеве выступил Red Bull, участницей - Alyona Alyona: певица говорит - думала, видео ко Дню Независимости
21:56
Австрия выразила протест Беларуси из-за задержания своих журналистов в Минске
21:55
Угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко нуждаются в жесткой, решительной и действенной реакции украинской власти - "Европейская Солидарность"
21:22
Талибан контролирует 65% Афганистана, - ЕС
21:02
На Софийской площади в Киеве машины устроили дрифт
Дрифт на Софийской площади в Киеве: прокуратура изъяла машины
20:51
Названа причина вспышки кишечной инфекции в детском саду Тернополя
20:36
Греция эвакуирует еще 12 населенных пунктов из-за пожара
20:24
Фирташ
"Из-за финансирования терроризма в Украине": Госгеонедра аннулировали права компании Фирташа на пользование недрами
20:02
В Минске мужчину арестовали на 12 суток за детский рисунок в окне: судья интересовалась, почему он не получил на это разрешение
19:48
Александр Ткаченко
Ткаченко о ситуации с дрифтом на Софийской площади: является поводом, чтоб Минкульт имел рычаги налагать штрафы или запрет
19:42
Инфографика
"Колос" - "Шахтер" Караганда
"Колос" проиграл "Шахтеру" из Караганды в серии пенальти и вылетел из Лиги конференций
19:28
Анатолий Трубин
"Шахтер" - "Генк" состав украинцев на матч Лиги чемпионов
19:20
"Пока никто не произносит слово "заложник", все идет как нельзя лучше": адвокат Новиков сравнил задержание СБУ Чауса с похищением в Беларуси Протасевича
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV