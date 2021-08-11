Как выбрать напольную плитку ПВХ, не имея специального образования

Как выбрать рисунок?

Все дело в том, что ПВХ плитка – это многослойный композитный материал. Каждый из слоев имеет свои функции и задачи. Верхний же выполняет декоративную функцию, позволяя использовать плитку практически везде. Например, для квартиры выбирают расцветку натуральной древесины, для кухонь – камня или керамической плитки, а для некоторых помещений подходит расцветка травяного газона или другого природного покрытия.

Что по влагостойкости?

Напольные покрытия порой достаточно капризные. В первую очередь, это касается ковролина, линолеума, натурального дерева и еще многих материалов. Какую же ПВХ плитку следует выбирать для покрытия в помещениях с высокой влажностью или иной агрессивной средой?

Удивительно, но данная плитка как нельзя лучше подойдет как для спальни, так и, например, для ванной комнаты, поскольку в ее структуре отсутствуют гигроскопические составляющие, такие как древесина, опилки или производные картона.

А как быть с аллергией?

Хорошая новость для тяжело переносящих запахи и химию людей: ПВХ плитка гипоаллергенна. Только не забудьте, приобретая данный материал, попросить у продавца сертификаты соответствия. Если плитка изготовлена по государственным стандартам, то даже аллергики со стажем вздохнут с облегчением.

Клеить или сцепить?

В плане монтажа ПВХ плитка делится на:

- самоклеющуюся;

- с замком;

- клеевую.

И если самоклеющаяся уже имеет у основания клеевой состав, который необходимо лишь активировать, убрав защитную пленку, то под клеевую необходимо самостоятельно обработать сцепливающим составом рабочие поверхности.

Можно забыть о клее, выбрав плитку с замком – в таком случае монтаж пола напомнит собирание пазла – края плитку будут входить в друг друга по системе «паз-в-паз».

Как мыть плитку?

Остановившись на ПВХ плитке определенной фактуры и расцветки, не забудьте приобрести специальную швабру, щадящие химические очистители и микрофибру для уборки вручную. Все дело в том, что уход за плиткой потребует тендитности, что указано в рекомендациях производителя.