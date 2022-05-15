"Как вы и просили": российские террористы готовят ракеты для обстрела Азовстали после призыва Kalush Orchestra со сцены Евровидения помочь Мариуполю
Перед тем, как бомбить завод "Азовсталь", оккупанты "подготовили" боеприпасы циничными подписями
Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Россияне - не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержано населением недоимперии", - говорится в сообщении.
- Напомним, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены Евровидения призвал оказать помощь всем, кто находится на "Азовстали".
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