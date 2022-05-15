Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне - не люди. Не звери. Они просто нелюди. Целая нация (за исключением слоя на уровне статистической погрешности), потерявшая окончательно что-то отдаленно похожее на гуманизм и человечность. Вот реакция российских военных на нашу победу на Евровидении 2022 года. И эта реакция массово радостно поддержано населением недоимперии", - говорится в сообщении.

Напомним, фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены Евровидения призвал оказать помощь всем, кто находится на "Азовстали".

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