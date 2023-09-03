Как ВСУ уничтожают "аллигаторов": история, характеристики и в чем особенность российских Ка-52

Еспресо расскажет историю создания, чем особенны и сколько уже ВСУ сбили российских Ка-52 (или Hokum B по классификации НАТО).

История создания

Фото: Википедия

Разработка вертолета Ка-52 берет свое начало из истории его предшественника – Ка-50 "Черная акула". В ответ на разработку американского вертолета AH-64В ("Апачи") в 1970-х годах советской авиационной компании "Камов" (находящейся в Москве) поставили задачу разработать новый боевой вертолет, предназначенный уничтожать бронетехнику противника на поле боя. В начале 1980-х был создан Ка-50 – одноместный ударный вертолет, который начали эксплуатировать российские военные в 1995 году. Интересно, что было сделано всего 15 машин. Это объяснялось сложностью и дорогостоящей стоимостью проекта, к тому же военные решили, что роль этого вертолета менее важна по сравнению с одноместными истребителями. Поэтому компания "Камов" сосредоточилась на разработке похожего, но уже двухместного вертолета, более мощного, с улучшенной маневровостью и большим количеством вооружения.

Первый успешный полет Ка-52 состоялся в июне 1997 года. После десяти лет испытаний и тестов в 2008 году началось серийное производство Ка-52. Через несколько лет он был введен на службу армии РФ. С тех пор было произведено около 170 таких машин, часть из которых была продана Алжиру, Египту и Индии. Стоимость одного такого вертолета оценивается в 15-20 млн долларов.

Свое название "Аллигатор" получил из-за характерной формы и внешнего вида, напоминающего силуэт аллигатора. Вертолет имеет заостренную носовую часть, похожую на рот крокодила, и изогнутую кабину для двух пилотов, напоминающую глаза этого животного.

Характеристики Ка-52

Фото: Википедия

Ка-52 предназначен для выполнения различных задач, включая боевые, разведывательные или миссии, связанные с патрулированием. Экипаж состоит из двух человек (пилот и штурман-оператор). Длина вертолета составляет 16 м, длина фюзеляжа – 14,2 м, диаметр опорного винта – 14,5 м, размах крыла – 7,3 м, высота – 5 м, максимальный взлетный вес – 10 800 кг, масса топлива во внутренних баках – 1487 кг.

Вертолет оснащен двумя газотурбинными двигателями ВК-2500, развивающими крейсерскую скорость – 250 км/ч. Его максимальная скорость – 350 км/ч, поэтому он считается одним из самых быстрых боевых вертолетов в мире. Дальность полета Ка-52 составляет около 500 км, однако могут быть модификации с топливными баками, способные увеличить время полета. Максимальная высота на которую может подняться "Аллигатор" – более 5 км над уровнем моря.

Фото: Википедия

Главное вооружение Ка-52 включает пушку 2А42 калибра 30 мм, а также ПТКР "Вихрь" и ракеты типа "Атака" (большое количество различных вариантов, включая противотанковые и зенитные). Вертолет также может нести пусковые контейнеры для ракет с самонаведением. Ка-52 может дополнительно брать на борт управляемые ракеты класса "воздух - воздух" ближнего боя Р-73 и "Игла-В", а также неуправляемые ракеты "воздух - земля".

Ка-52 оборудован радарной системой "Арбалет". Вертолет имеет бронированную капсулу для экипажа. Катапультирование капсулы возможно на высоте до 4100 м. Ка-52 оборудован современными бортовыми системами управления, навигации и огневой поддержки, включая оптическую систему с датчиком теплового излучения и оптической и радиоэлектронной разведки.

Этот вертолет имеет несколько модификаций. В частности, Ка-52К (предназначен для использования на борту кораблей и имеет усиленные характеристики для оптимизации полета с плавучих платформ), Ка-52М (имеет улучшенные системы управления, электронную аппаратуру и другие технологические улучшения), Ка-52КШ (оборудован дополнительными разведывательными и коммуникационными) системами).

В каких боевых действиях участвовал Ка-52

Фото: Википедия

До активного применения Ка-52 в войне против Украины эти вертолеты принимали участие в российской военной операции в Сирии. Там они выполняли боевые задачи, в частности, атаковали позиции боевиков и оказывали поддержку сухопутным войскам. Также сообщалось о потерях этих вертолетов в Сирии. К примеру, в начале мая 2018 года на востоке Сирии разбился Ка-52. Оба пилота на его борту погибли.

Также отметим, что российские военные применили против Украины Ка-52 еще до начала полномасштабной войны. В частности, когда в конце ноября 2018 года украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Тогда, по официальным российским данным, к атаке на украинские катера были привлечены вертолеты Ка-52, которые преследовали и в нейтральных водах остановили малый бронированный артиллерийский катер "Никополь".

Какие недостатки и особенности "Аллигаторов"

Как отмечают эксперты Defense Express, вертолет имеет немало незащищенных мест в боковых и лобных проекциях, из-за чего может быть выведен из строя обычными винтовочными патронами. Также при зависании происходит заметная вибрация крыльев, на которых подвешено вооружение. Такие колебания могут сокращать срок годности высокоточного вооружения, мешать работе датчиков на крыльях и препятствовать точности наведения ракет, ослаблять сам вертолет.

Тем не менее, особенности конструкции вертолетов этого типа дали и определенные преимущества в живучести. В частности, в июне 2023 года было распространено видео полета подбитого Ка-52 с сильно поврежденным хвостом, что было бы невозможно для вертолета традиционной схемы.

На Ка-52 штатно устанавливается комплекс Л-370 "Витебск", фиксирующий приближение зенитных ракет, облучение лазерным лучом, автоматически запускающий тепловые ловушки и включающий средства оптико-электронного угнетения. Но на практике мы видим, как система не срабатывает и украинские военные сажают этих "птичек" на землю.

Сколько "аллигаторов" сбили ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

С первого дня полномасштабной войны наши воины сбивают Ка-52. В частности, 24 февраля было приземлено как минимум четыре "аллигатора": один над Межигорьем, два в аэропорту Антонов и еще один рядом с Вышгородом.

Ка-52 неоднократно сбивали даже из противотанковых ракетных комплексов. Так, первый случай произошел 5 апреля 2022 года, когда военнослужащие 95-й ОДШБр пуском противотанковой ракеты "Стугна-П" уничтожили "аллигатор" в воздухе. А 3 июля 2023 года пресс-служба 36-й ОБрМП сообщила, что бойцами бригады был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 на Бердянском направлении с применением ПТРК Javelin. Интересно, что "аллигаторы" уничтожали и сами россияне. 24 июня 2023 года в Таловском районе Воронежской области ПВО вагнеровцев в ходе вооруженного выступления сбила Ка-52.

По официальным данным Генштаба, украинские силы уничтожили 316 российских вертолетов разных типов. Сколько среди них Ка-52, данные отличаются. Так, по информации из Википедии, было приземлено более 80 таких боевых машин. Редакторами группы Oryx на июнь 2023 года были найдены фото- и видеосвидетельства потери российскими захватчиками 35 единиц Ка-52. По состоянию на 25 октября 2022 года Британская военная разведка имела подтвержденные данные об уничтожении не менее 23 вертолетов этого типа. Российские паблики пишут, что к августу 2023 года РФ потеряла более 40 Ка-52. В любом случае, десятки "аллигаторов" уничтожили наши Вооруженные Силы. Учитывая, что российские ВВС официально имели около сотни рабочих Ка-52, можно утверждать, что от трети до половины от общего количества "аллигаторов" больше не смогут наносить удары по Украине.