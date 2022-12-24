Перманентный стресс украинцев длится уже 10 месяцев и имя ему – полномасштабное вторжение. Война сильно потрепала наше эмоциональное состояние, психику, но иногда мы отбрасываем как можно дальше, в воображаемый сейф, наши переживания и душевные раны, потому что кажется, что сейчас не время. Мы слишком сконцентрированы, слишком мобилизованы на других вопросах. Тем не менее, вопрос нашего ментального здоровья важен в контексте будущего нашей нации и общества.

Об угрозах, вызовах и перспективах журналистка " Еспресо " поговорила с Марией Олейник , психотерапевтом.

Очень сложно быть в постоянном периоде адаптации, а как раз мы сейчас в нем

Как война влияет на наше ментальное здоровье?

Длительный стресс оказывает влияние как на физическое, так и на психическое здоровье. У нас происходят некоторые изменения на уровне физиологии. Есть два стресса – позитивный и негативный (eustress и distress). Позитивный позволяет быстро адаптироваться, увидеть опасность и привлечь наши ресурсы, быстро учиться и т.д. Он кратковременный.

То, что сейчас происходит с нами во время войны, – это distress. У него есть несколько влияний. В первую очередь он оказывает влияние на физическое состояние, нейробиологию. Грубо говоря, наша внутренняя кнопка тревоги, или миндалевидное тело, немного увеличивается. И мы как бы начинаем чувствительнее и острее реагировать на раздражители, повышается тревожность, уровень страха. И вот выходит, что мы постоянно сконцентрированы и в ожидании чего-то, а это истощает организм. И вот когда человек в таком стрессе, то организм исключает свои, скажем, дополнительные функции – либидо, иммунную систему.

Кроме того, наша дофаминовая система, регулирующая один из "гормонов счастья", истощается. Мы становимся апатичными, более депрессивными и т.д. Ко всему, сейчас самое темное время года, которое и так влияет на человеческий организм своеобразно – мы как бы в немножко худшем настроении. Кроме всего этого кора мозга немного изменяется и мы становимся менее терпимыми, менее эмпатичными, хуже регулируем свое поведение и интенсивность. Вот так длительный стресс нас изнуряет и на физиологическом, и на эмоциональном уровне. Очень сложно быть в постоянном периоде адаптации, как раз мы сейчас в нем.

Мы хорошо и достойно проходим коллективные испытания

В ВОЗ прогнозируют, что каждый четвертый украинец может иметь психические расстройства из-за войны. Это действительно нам угрожает?

Я была бы очень осторожна с такими прогнозами. Человеческая психика очень адаптивна. Задача психики сейчас - извлечь нас из сложившейся ситуации максимально сохранившимися. После Победы, по идее, очень многое в пределах полугода само нормализуется. Когда будет стабильность, предсказуемость, адекватная ситуация, – психика сама придет в норму. У ВОЗ какие-то очень страшные цифры, и я не могу понять, откуда они их взяли. Не хочу делать заблаговременные прогнозы, но вот говорят, что у всех будет ПТСР, читала я такие пугалки. На самом деле это расстройство получает от силы 25% людей, что-то переживших травматическое. Из них часть – прорабатывает ПТСР самостоятельно. Только 7-10% нуждаются в помощи.

Надо понимать, что наша психика способна прорабатывать горе, потери, стресс и т.д. Тем более у нас сейчас есть много сплоченности в обществе, взаимоподдержки, юмор – разные мемы, шутки и т.д. Я не отрицаю, что есть и деструктивное поведение, но и много хороших стратегий преодоления стрессовых состояний. То есть, судя по тому, что я вижу, прогноз ВОЗ выглядит очень нереалистичным.

Что важно сейчас : первое – чувствовать контроль, что человек оказывает на что-то влияние, чувство надежности; второе – ощущение общности, что человек не изолирован в этой ситуации. Это помогает справиться. К примеру, украинцы до сих пор плетут сетки и в целом адекватно реагируют на отключения света. Это значит, что мы хорошо и достойно проходим коллективные испытания. Более того, такая реакция автоматически предотвращает образование ментальных расстройств потом – потому что не так само событие наносит травмы, а как мы себя в этом событии чувствуем.

Неадекватная реакция на неадекватный раздражитель является нормальной

Но при этом мы желаем смерти врагу и ненавидим 140 миллионов россиян, грубо говоря. Если сейчас это звучит привычно, то не станем ли мы жестокими после войны?

Это естественно. Неадекватная реакция на неадекватный раздражитель является нормальной. Когда с тобой совершают ужасные поступки, то дарить цветы и говорить, как мы обидчика любим, – вот это неадекватно. Нормальная реакция – сопротивляться, ненавидеть, злиться и защищать свое. Есть ли перспектива, что мы все станем жестокими? Да нет. Как я уже говорила, когда ситуация станет нормальной, нормальное состояние психики вернется, как и наша эмпатия. Станем ли более лояльными к россиянам, вот этого не знаю. Возможно, должны пройти несколько поколений, чтобы зажили раны. Но некоторые вещи нужно помнить, потому что они нас берегут и не дают усыпить бдительность. В общем, для психики нет ненормальных эмоций, каждая из них логична и имеет место быть. Вопрос больше в том, что с действием, куда эти эмоции конвертируются. Сейчас многие волонтеры говорят, что свою ярость переводят в донаты. То есть есть разница, когда эти негативные эмоции конвертируются в защиту семьи, помощь или в агрессию на близких, потому что враг далеко.

Люди в оккупации или прифронтовых территориях чувствуют то же самое, что и украинцы в тылу?

Там у людей немного другие задачи, чем у тех, что в тылу. У нас, условно, решать проблему со светом, у них - выжить. Труднее всего, когда нужно идти на переговоры со своей совестью. Это первое – ценностная травма. Второе – это угроза самой жизни: пленение, изнасилование, ракетные удары, пытки. То есть очень много реальных страшных угроз, где человек будет чувствовать себя беспомощным. Здесь очень часто идет сужение психики, например, когда люди не хотят выезжать из опасных зон, потому что здесь, в тылу, их будто бы никто не ждет. Хотя ждут, есть специальные места, программы и т.д. Это когнитивное сужение, когда люди видят меньше вариантов и становятся злыми, фокусируются только на конкретной угрозе. Это не потому, что они плохие, просто такие обстоятельства и человек становится крайне мобилизованным. Понятно, что там интенсивность стрессовой ситуации значительно выше и соответственно больше вероятность получить какое-то расстройство – то же ПТСР, эмоциональное онемение, тревогу.

Стоит сейчас быть очень внимательным к себе, чувствовать, что происходит с организмом.

А какие в общем-то психические расстройства могут быть присущи человеку в такой ситуации?

Не хочу думать, потому что не уверена, что они на 100% будут, но типичны при травматическом опыте затрудненное переживание потери или горя, депрессия, нарушение сна, нарушение пищевого поведения в одну или в другой сторону (отказ от еды или переедание), вероятны зависимости – игромания, алкоголь, наркотики, обострение тревожных расстройств – панические атаки. Различные уровни отношений. То есть как человек будет возвращаться в семью, как будет происходить объединение семьи, насколько семья готова принять ветерана домой. Это я говорю теоретически, с пониманием психики.

Можно ли самому себе помочь, без вмешательства специалиста?

Стоит сейчас быть очень внимательным к себе, чувствовать, что происходит с организмом, и обращаться за помощью – есть открытые линии, чат-боты, группы поддержки, специальные центры. Главное - обратиться, когда слышите, что вам тяжело, что переживаете или есть навязчивые мысли, плохой сон, когда трудно терпеть тревожность.

Есть методы, когда можно самому себя контролировать, например, при тревожности есть дыхательная методика. Таких методик много, и каждая отвечает какой-то проблеме. Они есть в открытом доступе, и ими можно легко пользоваться. Но я бы еще обратила внимание на то, ест ли человек нормально, пьет ли воду, хорошо ли спит, имеет ли время на заботу для себя, время на физические упражнения, есть ли общение, добавляют ли люди в свой дом и жизнь нормальность – ставят елки, колядуют и т.д. Проследите за этим, потому что это важно.