Недавно во всех телеграмм-каналах (и не только в них) вы могли встретить новость (со ссылкой на известное издание - The Washington Post), что "если ВСУ на юге будут наступать такими же темпами, как сейчас, им понадобится минимум 16 лет для того , чтобы вернуть всю территорию, и если украинцы за лето не добьются значительных успехов, западные партнеры захотят начать мирные переговоры".

Все это преподносится чуть ли не как "редакционное мнение". Хотя некоторые из ретрансляторов все же написали ее авторство — Грэм Эллисон.

Если потратить несколько минут, то не составит труда найти саму публикацию .

Не сложно заметить, что проходит она в разделе "мнение". То есть, это личное мнение известного автора. Собственно все.

Это не позиция Госдепа. Это не позиция редакции. Просто мнение, на которое автор, очевидно, имеет полное право. Свобода слова работает именно так.

Стоит ли это мнение внимания? Конечно, у самого Грэма Эллисона есть академические регалии и опыт определенных должностей в политической системе США.

Но я в таких случаях ищу предыдущие мнения автора.

Потратив не очень много времени, я нашел публикацию Грэма Эллисона с июня 2014 года.

Там о перспективах "разрешения украинского кризиса", и сама публикация переполнена нелепостями.

Автор, в частности, утверждает: "Если Украина хочет добиться успеха как современная нация, она должна сотрудничать с Россией".

Урегулировать же "украинский кризис" он предлагал на следующих началах: "нейтралитет" Украины, "выборность" губернаторов, права русского языка как второго государственного в отдельных регионах и т.п.

При этом Эллисон был убежден в июне 2014 года, что до самого "урегулирования" остались считанные недели.

Какой из этого вывод? Я не утверждаю, что Эллисон – это российский агент влияния. Фактов у меня нет. Но очевидно следующее.

1. Публикации в СМИ развитых демократических стран не являются позицией правительств и обществ этих стран. Надо их таким образом воспринимать.

2. В СМИ развитых демократических стран вполне может получаться некая несуразица (фейки, выдумки и даже рашистская пропаганда). Все, что там пишут, не "истина" только потому, что публикуется в США.

3. Надо смотреть, кто и что публикует. Это очень важно для восприятия информации.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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