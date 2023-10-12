Как восполнить недостаток витамина D зимой: советы от МОЗ
В осенне-зимний период, когда так мало солнечных дней, следует позаботиться о профилактике недостатка витамина D. Для этого есть более действенные способы, чем пищевые добавки
Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
Для чего нужен витамин D
- Обеспечивает плотность костей, развитие мышц;
- Помогает регулировать баланс кальция, магния и фосфора;
- Поддерживает сопротивление организму бактериям и вирусам;
- Участвует в деятельности нервной системы.
Как предотвратить дефицит витамина D
Есть два способа восполнить недостаток этого витамина. Первый – это еда.
Как отметили в МОЗ, одними из лучших источников витамина D являются мясо жирной рыбы (селедка, лосось, тунец, скумбрия) и рыбий жир. Он также содержится в яичных желтках, печени, грибах, сырах.
Второй способ – это прогулки на открытом воздухе.
В ведомстве отметили, что пребывание на улице 10–15 мин достаточно, чтобы здоровый человек получил необходимое количество витамина D.
Почему не стоит назначать себе пищевые добавки
В МОЗ отметили, что передозировка может иметь негативные последствия для здоровья людей.
"Стоит помнить, что люди всех возрастов нуждаются в разном количестве витамина D. Его передозировка может привести к накоплению солей кальция в суставах, почках, повышению уровня кальция в сыворотке крови, моче и отложению минеральных веществ в мягких тканях", - пояснили в ведомстве.
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