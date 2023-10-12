Как восполнить недостаток витамина D зимой: советы от МОЗ

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Для чего нужен витамин D

Обеспечивает плотность костей, развитие мышц;

Помогает регулировать баланс кальция, магния и фосфора;

Поддерживает сопротивление организму бактериям и вирусам;

Участвует в деятельности нервной системы.

Как предотвратить дефицит витамина D

Есть два способа восполнить недостаток этого витамина. Первый – это еда.

Как отметили в МОЗ, одними из лучших источников витамина D являются мясо жирной рыбы (селедка, лосось, тунец, скумбрия) и рыбий жир. Он также содержится в яичных желтках, печени, грибах, сырах.

Второй способ – это прогулки на открытом воздухе.

В ведомстве отметили, что пребывание на улице 10–15 мин достаточно, чтобы здоровый человек получил необходимое количество витамина D.

Почему не стоит назначать себе пищевые добавки

В МОЗ отметили, что передозировка может иметь негативные последствия для здоровья людей.

"Стоит помнить, что люди всех возрастов нуждаются в разном количестве витамина D. Его передозировка может привести к накоплению солей кальция в суставах, почках, повышению уровня кальция в сыворотке крови, моче и отложению минеральных веществ в мягких тканях", - пояснили в ведомстве.