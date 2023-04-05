Как воплощают социальные инициативы "Отстроим страну вместе с GROHE"
Мировой лидер по производству сантехники GROHE предложил три направления помощи украинцам, страдающим от российской агрессии
Об этом идет речь в сюжете Еспресо.
"Первое – это предоставить украинцам, пострадавшим во время боевых действий, базовые наборы нашей продукции по максимально привлекательной цене. Второе – это предоставить такие же наборы абсолютно бесплатно коммунальным предприятиям, таким как больницы, детские сады и школы", – рассказал лидер GROHE Украина Андрей Рудык.
В базовый набор входит та сантехника, которая нужна в каждом доме: смеситель для умывальника и ванны, смеситель для кухни, душевой набор и комплект с подвесным унитазом. Бесплатно такие наборы получили государственные учреждения и учреждения в Киевской, Харьковской, Херсонской и Одесской областях, которые подавали заявки.
Третье направление помощи – поддержка студентов и системы профессионального образования Украины. В GROHE задались целью бороться с нехваткой квалифицированных специалистов в сантехнической отрасли и рабочих профессиях в целом путем развития колледжей и подготовки специалистов для восстановления страны.
В рамках социальной инициативы "Отстроим страну вместе с GROHE" образовательные центры для студентов по специальности "монтажник санитарно-технических систем и оборудования" открыли в Ивано-Франковске, Луцке, Львове и Здолбунове.
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