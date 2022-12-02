Как волонтеры культурное наследие защищают и помогают киевлянам бороться с тьмой. Валерия Бондаренко в проекте "Война и волонтеры"
С начала полномасштабного вторжения волонтер Валерия Бондаренко организовала команду, с которой помогает воинам и киевлянам. Как помогают, а также пытаются сохранить культуру вместе с иностранцами
В пятницу 2 декабря, в 17:00, в программе "Война и волонтеры" консультант проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" и волонтер Валерия Бондаренко расскажет о том, как киевляне справляются с продолжительным отсутствием света, как бизнес помогает местным и что придумали, чтобы поддержать крафтовых производителей пищи и местных производителей во время войны.
А также о том, как Киевщина переживала оккупацию.
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