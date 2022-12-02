В пятницу 2 декабря, в 17:00, в программе "Война и волонтеры" консультант проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" и волонтер Валерия Бондаренко расскажет о том, как киевляне справляются с продолжительным отсутствием света, как бизнес помогает местным и что придумали, чтобы поддержать крафтовых производителей пищи и местных производителей во время войны.

А также о том, как Киевщина переживала оккупацию.