Как во время войны заключить декларацию с семейным врачом. Разъяснение Минздрава
Из-за военной агрессии России многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы страны. Часть осталась, но потеряла связь со своим семейным врачом. Как в таких случаях получить бесплатную медицинскую помощь на "первичке", пояснили в Минздраве
Соответствующие разъяснения опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Украины .
Если человек переехал в другой город или область и нуждается в помощи семейного врача, он может обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи. При этом новую декларацию не нужно заключать. Если живет там, где и раньше, но врач сменил место жительства и он потерял с ним связь, может заключить новую декларацию с другим врачом.
Для этого на прием с собой следует принести:
- оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пациента и/или его законного представителя;
- оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о рождении ребенка (если пациент – ребенок).
Порядок заполнения и подачи деклараций одинаков как в государственных, так и частных учреждениях здравоохранения, а также если семейный врач работает как ФОП. Врач заполняет декларацию на компьютере, после чего печатает ее в двух экземплярах. Пациент проверяет данные и, если все хорошо, один экземпляр берет себе, другой остается в медицинском учреждении.
В Минздраве отмечают: несмотря на войну, услуги, предусмотренные Программой медицинских гарантий, остаются бесплатными. В частности, осмотр и консультация врача первичной медицинской помощи, анализ крови, кардиограмма, вакцинация, предусмотренная Национальным календарем профилактических прививок , "Доступные лекарства" и консультации узких специалистов по направлению врача первого контакта.
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