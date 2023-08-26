Нынешний iForum напомнил рынок магических артефактов из романа Нила Геймна "Звездная пыль": авантюристы, гении, носители тайных знаний. Что объединяет большинство этих людей? Они – первопроходцы бескрайних просторов интернета. Вот только вместо ловца молнии и вавилонской свечи у них беспилотники. Такие реалии времени, рашистская империя, олицетворяющая целую толпу безобразных персонажей не для одной саги или space opera, продолжает нам угрожать.

Следовательно, military-tech стала основным потоком этого форума, хотя работало четыре потока. Символический центр тяжести находился здесь, тут обсуждались вопросы перезапуска оборонной промышленности. А взлететь эта индустрия может только при наличии инноваций.

А мало ли просто перевести экономику на военные рельсы и наращивать производство вооружения и не заморачиваться? Скорее всего, нет. Так поступает Россия и играя по ее правилам, мы ее не победим. В свое время "догнать и перегнать" США пытался СССР. И проиграл. Изнурился. А вот Южная Корея, Израиль, Тайвань и еще ряд стран, оказавшихся в ситуации экзистенциальной угрозы, прибегли к асимметричной стратегии инноваций и до сих пор удерживают конкурентное преимущество.

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Так чем же отличается традиционный ВПК/ОПК от military-tech?

ВПК (Военно-промышленный комплекс) и ОПК (Оборонно-промышленный комплекс) – это совокупность предприятий, научно-исследовательских учреждений и организаций, занимающихся разработкой, производством, ремонтом и использованием военной продукции.

"Military-tech" - это относительно новый термин, указывающий прежде всего на компонент высоких технологий. А это предполагает и смену управленческих моделей по организации производства вооружения.

ВПК/ОПК — это, как правило, вертикально-интегрированная структура взаимосвязанных предприятий. В случае стран бывшего СССР — государственных, занимающихся разработкой, производством и снабжением военного оборудования, оружия и других товаров и услуг для армии и других силовых ведомств. Такую модель унаследовал Укроборонпром. И оказался пусть и не провальным, но далеким от максимальной эффективности решением.

Military-tech строится распределено и часто оказывается более гибким и динамичным. Он может включать все: от разработки дронов и кибероружия до искусственного интеллекта и передовых систем связи. На этапе зрелости может включать как крупные корпорации, так и стартапы, исследовательские лаборатории, университеты и другие организации, работающие над новейшими технологиями.

ВПК/ОПК: ассоциируется с опытными инженерами, которые хорошо "шарят" в железе, но реже справляются со всем, что за пределами их "лабы". Они преимущественно узкоспециализированные, склонны полагаться на опыт и немного мнительны и скептичны к воображению, экспериментам и всевозможной публичности.

Впрочем, и то, и другое следует совмещать, особенно в Украине во время полномасштабной войны. В итоге конкурентным преимуществом станет симбиоз быстрого масштабирования с серийным производством, которое, конечно, по определению медленнее, но создает необходимые запасы и имеет в разработке мощную инфраструктуру.

Для этого необходимо формировать экосистему, в которой игроки Military-tech будут на паритетных началах работать с предприятиями бывшего Укроборонпрома.

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Контуры экосистемы в Украине, конечно, есть. Даже организация Techosystem . Правда, она больше работает дашбордом, чем фасилитатором. На ее радарах 1711 продуктовых компаний, 533 сервисные компании, 87 R&D-центров, 45 активных инвесторов в украинские стартапы, 386 заведений ИТ-образования, 10 акселераторов, 65 ИТ-сообществ, 45 коворкингов.

Благодаря интерактивным инфографикам можно проанализировать украинские продуктовые, сервисные компании и R&D по географии офисов, количеству работников, стадии акселераторов, типы инвесторов и т.д. Имеется информация о типах и стадиях инвесторов. Также появилась более подробная информация об акселераторах, сообществах, коворкингах и компаниях, способствующих развитию IT-образования.

В 2023 году создан и кластер military- и defence-tech Brave1, тесно сотрудничающий как с предпринимателями, так и с государственными структурами. Только за два месяца работы зарегистрировано 327 разработок; 138 прошли военную экспертизу и 66 отправлены Генштабом на Минобороны для дальнейшего масштабирования. Но поскольку представителей МОУ на iForum не было заметно, то и спросить у них, как дальше двигаются дела, не было возможности. А вот участники iForum охотно делились своим видением и более чем в 80% они, правда, о tech-, чем пром-. Увереннее чувствуют себя в сервисах, продвижении, чем в производстве. Нынешний форум подтянул и тех, кто работал и работает с железом, но теперь добавляет к хардовым решениям цифру. Их экспозоной был "Город будущего".

Вот несколько быстрых мыслей от них:

Нужно больше конкурсов. Ибо экосистема жива тогда, когда есть ощущение причастности, есть драйв соревнований и возможность "лишний" раз заявить о себе и заинтересовать новые идеи. За инновациями нужно следить. А значит – нужен своеобразный дашборд. И платформа для обмена мнениями. Желательно еще бы поддержку государства (хотя бы инфраструктуру), поддержку инвесторов, доступ к молодым специалистам, в частности инженерам. Меньше бюрократии и регуляции, потому что они убивают инновации.

Возвращаясь к тому, что спикеры представили со всех четырех сцен. Получается, что недостаточно просто опылять крутую платформу и сообщить о ней на громком форуме, необходимо идти "в поля", выискивать тех же хардовых и недостаточно распиаренных разработчиков и интегрировать их в большие и малые экосистемы. Как минимум дать их сигнал, что они нужны.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего.