Как во времена Януковича: поставщики Минобороны жалуются на давление и уголовные дела, - член Антикоррады Дана Яровая

Об этом в эфире Эспрессо сообщила член киевского Общественного антикоррупционного Совета при Минобороны Дана Яровая.

Скандал возник из-за правительственного постановления №335, на основании которого Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) потребовала от поставщиков Минобороны вернуть 2,5 млрд грн. Поскольку в постановлении отсутствовал термин "прибыль", все, что получили частные и государственные компании, сотрудничая с Минобороны, ГАСУ расценила как "ущерб государству".

Министр обороны Алексей Резников назвал выводы Госаудитслужбы "абсурдными" и "создавшими огромные проблемы и украинской армии, и украинскому бизнесу". После встречи с бизнесом президент Владимир Зеленский дал поручение премьеру Денису Шмыгалю решить проблему, возникшую из-за юридической казуистики. Однако скандал набирает новые обороты.

"Мне стало известно, что массово начали рассылать юридическим лицам – поставщикам Министерства обороны предписания, согласно которым поставщики обязаны вернуть государству доходы, полученные от деятельности по контрактам с Минобороны. Некоторые поставщики жалуются, что против них уже начали открывать уголовные дела, изымать документы, делать выемки. Я такое видела только при Януковиче", - сказала Яровая.

По ее словам, будут сорваны все контракты и закупки, какими бы прозрачными они ни были. И это станет сокрушительным ударом по обороноспособности государства.

"Президент дал четкую задачу: решить эту казуистику. Если Премьер-министр с Кабмином не в состоянии решить этот вопрос вместе с Госаудитслужбой, которая также является частью структуры исполнительной власти. И если это постановление противоречит Конституции Украины, законодательным нормам и здравому смыслу, то возникает вопрос к профессионализму таких представителей власти", - подчеркнула Яровая.