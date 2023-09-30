Как влияет экспорт зерна на курс гривни и чего действительно боятся польские фермеры

О чем в тексте:

Курс гривни и экспорт зерна. Почему они взаимосвязаны

Может ли транзит через Польшу заменить порты

Почему на самом деле польские фермеры боятся украинского зерна

В каком положении украинские аграрии и будут ли они сеять зерно дальше

Курс гривни напрямую зависит от зерна

За три месяца нового маркетингового года (начинается 1 июля) Украина экспортировала 6,5 млн тонн зерновых и зернобобовых (данные Гостаможслужбы на 29 сентября). Это на 2 миллиона тонн меньше, чем было на конец сентября 2022 года. Если же сравнивать экспорт только за сентябрь, то разница еще больше. С 1 по 29 сентября этого года Украина экспортировала 1,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, тогда как с 1 по 30 сентября прошлого года - 4,27 млн т.

При этом если до полномасштабного вторжения основную валютную выручку Украина получала от экспорта металлургии, то за семь месяцев этого года на черные металлы пришлось менее 10% экспорта. На товары растительного происхождения пришлось 33%.

Фото: Госстат

"Можно сказать, что сейчас курс гривни напрямую зависит от зерна, – говорит глава Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Олег Нивьевский. – В общем, есть много факторов, которые влияют на курс национальной валюты. Основное – это потоки валюты в Украину и из Украины.И здесь нам важен экспорт, потому что это поступление валюты в страну. Каждый отсутствующий доллар из-за непроданного зерна - это ослабление гривни. И его нужно покрыть за счет чего-то другого. Сейчас это донорская помощь.И если ее не будет, то, в принципе , это приведет к ослаблению нашего обменного курса.

Экспорт в Польшу важен, но он не заменит порты

Из-за громких зерновых споров между Украиной и Польшей создается впечатление, что именно Польша является основным покупателем украинского зерна. Экспорт зерна в Польшу и через Польшу вырос, но он не может заменить дунайские и черноморские порты.

"У нас арифметика экспорта такова: через Дунай сейчас можно переваливать максимально 3 млн тонн агропродукции. Железной дорогой – это 1,2 млн тонн в месяц. И автотранспорт – 800 тысяч тонн. Но эти 2 млн тонн, которые можно экспортировать по железной дороге и грузовиками – это не только через Польшу, а все пять стран-соседей, – говорит Олег Нивьевский. – То есть, в целом получается, что через Дунай и западные переходы и "пути солидарности" можно экспортировать максимум 5 млн т в месяц".

Для сравнения, по прогнозам Украинской зерновой ассоциации, в этом маркетинговом году Украина сможет экспортировать 48 млн тонн зерновых и масличных. Чтобы их вывести из страны до следующего урожая, нужно ежемесячно экспортировать 4-5 млн тонн.

"Для нас важен и экспорт в Польшу, и транзит через Польшу, поскольку он открывает путь в Италию, Испанию, Германию, другие страны Западной Европы, – говорит Олег Нивьевский. – С другой стороны, ситуация с войной показала, что и в Польше и в других странах ЕС тоже с удовольствием потребляют наше зерно. Там значительно выросли объемы экспорта: есть спрос со стороны их потребителей, перерабатывающих предприятий, животноводов, потому что у них мясная промышленность и животноводство растут".

Через сухопутные пути украинское продовольствие вывозят в румынский порт Констанца или в балтийские порты Польши, прежде всего в Гданьск, и Германию (Росток). Однако есть проблема с дефицитом вагонов-хоперов для перевозки зерна. Скажем, самый большой хопер Крюковского вагоностроительного завода вмещает 79 тонн. Один балкер-зерновоз может вмещать 20-30 тыс. тонн.

При этом Олег Нивьевский отмечает, что за последние полтора года, как с украинской стороны, так и со стороны стран-партнеров, проделали колоссальную работу, чтобы увеличить пропускную способность альтернативных путей экспорта украинского продовольствия.

"Сейчас основной вопрос – не споры с Польшей, а безопасность портов. Нам нужно ПВО ставить, чтобы защищала порты, потому что Россия чуть ли не ежедневно лупит по Одесчине. Это наша основная проблема", – говорит он.

Почему польское правительство послушало фермеров, а не переработчиков

Запрет Польши на экспорт зерна из Украины – пример того, как политическая логика побеждает экономическую, считает Олег Нивьевский.

"В Польше очень много мелких фермеров, и это значительная часть электората. Где-то видел, что для партии "Право и справедливость" фермеры составляют около 16-17% избирателей. Это очень большая электоральная сила, которую они просто не могут игнорировать - такую долю не можно игнорировать, - говорит Олег Нивьевский. - В Польше средний объем фермерского хозяйства - 11 га. У нас в селе в среднем народ держит столько огорода. Их нельзя назвать настоящим бизнесом, ориентированным на прибыль.У нас сельское хозяйство – и мелкие фермеры, и агрохолдинги – это настоящий бизнес, в какой-то мере дикий, умеющий бороться в очень сложных условиях, и поэтому они видят сильную конкуренцию со стороны нашего агробизнеса и пытаются защититься".

15 октября в Польше пройдут выборы. И дальше местные власти должны учесть, что несмотря на то, что фермеры – это большая часть электората, в экономическом плане это всего 2% ВВП.

"Количественно фермеров много, но экономически – это 2% ВВП. Пищевая промышленность – это большая часть ВВП. Этих предприятий меньше, они консолидированнее, поэтому в электоральном плане они не так интересны. Но экономически переработчики мощнее, и им нужно наше зерно для того, чтобы производить конкурентно состоятельную продукцию, - говорит Олег Нивьевский.- На самом деле Польше нужен импорт из Украины, чтобы преодолеть продовольственную инфляцию.То есть и политически им также выгодно будет иметь более дешевую продукцию от нас. Я не сомневаюсь, что эта турбулентность больше связана с выборами, и экономический интерес все-таки восторжествует. Уже сейчас ситуация переходит в конструктивное русло".

Фото: reuters



Из-за проблем с экспортом украинские фермеры отказываются сеять озимые

На самом деле от ситуации, которая сложилась с экспортом зерна, больше всего страдают украинские фермеры. Из-за проблем со сбытом в этом году многие аграрии заявляют, что будут сокращать площади под озимыми.

"Пока прогнозов, насколько меньше могут быть посевы озимых из-за проблем с экспортом, я не видел. Но ожидания, что они будут меньше. В Украине уже второй год подряд средние цены на зерновые меньше себестоимости производства. Второй год подряд фермеры на нуле или в минусе, и очень тяжело такое давление выдержать, - говорит Олег Нивьевский.- Такая низкая цена в Украине из-за того, что логистика очень дорогая. Урожай некуда вывозить. Я говорил с другом, который работает на 5000 га. Он говорит: кукуруза перезимует в полях, посмотрю, буду ли собирать ее, а сеять озимую не буду. Фермеры переориентируются на масличные культуры, они дороже, поэтому меньшую долю заберет логистика. А больше у нас и не на что переориентироваться. Ягоды или еще что-то? Это, во-первых, упирается в рынок, народ беднеет, меньше людей себе может позволить покупать более дорогие продукты".

Единственный, кто сейчас на коне, – производители курятины: зерно дешевое, цикл производства курятины довольно короткий, открытый рынок ЕС.

"Цикл производства свинины немного длиннее, но за счет дешевого зерна есть все шансы там нарастить производство. Но это очень такой контролируемый бизнес. Маленьким фермерам делать фактически нечего. Найти капитал, чтобы его развивать, могут разве что средние и крупные производители, - говорит Олег. - Заявлять, что нас спасет переработка, могут разве что коммунистические экономисты или политики-популисты. Что такое переработка или то же животноводство? Это, во-первых, очень рисковое производство. Если зерно там посеял, собрал, положил, и оно лежит, то за животными надо ухаживать. Технологии более дорогие. А если какая-то болезнь бабахнет, все стадо нужно вырезать. А куда сбывать? На внутреннем рынке покупательная способность падает".