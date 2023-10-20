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OPINION

Как власть хочет прибрать к рукам Верховный суд

Ирина Федорив
20 октября, 2023 пятница
14:00
Мнение

В парламенте появились законопроекты, принятие которых позволит контролировать высший орган судебной власти Украины

Вы знаете, зачем нам Верховный Суд?

Когда нужно было проводить третий тур выборов, чтобы не допустить госпредателя Януковича к власти, решение принимал именно он. Контроль над этой инстанцией хотели бы получить очень много политиков. Выборы и влияние на финальное слово...

А еще в Верховном Суде есть "суд над судами" – Большая палата. И здесь принимались следующие решения:

  • уволили "судей Майдана" (+ другие кадровые решения, а это о влиянии на карьеру судей);
  • не дали вернуть "Приватбанк" Коломойскому;
  • защитили для нас Кинбурнскую косу;
  • вернули усадьбу Терещенко и т.д.

Ну, а прямо сейчас здесь судьи разбираются еще и с ФСБ в рясах...

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И вот в Верховной Раде появляются замечательные законопроекты № 9643 и 9643-1, касающиеся именно Большой палаты. Что предлагают?

Дать возможность отозвать судей из Большой палаты. И вроде бы звучит классно? Но! Отозвать не из суда, а из ОП прямо в один из кассационных судов. Если судья недобрый — его не нужно возвращать в судебную систему. А так хотят судью просто забрать из Большой палаты. А для чего? Так это сродни тому, что будет инструмент влияния. Слушаешься — остаешься в ОП, а нет — двигаешься.

И здесь идет вторая смена. Хотят уменьшить состав Большой палаты с 21 до 14. Ну, вот и смотрите. Меньше людей – легче контролировать большинство. А тут еще и прибавляется функция отзывать неугодных. Это уже интересный стратегический ход...

Дальше больше. Авторы предлагают, чтобы секретаря Большой палаты, а он председательствует, выбрали не судьи Большой палаты, а целый пленум. Где большинство, как говорит Михаил Жернаков, тяготеет к Банковой. Хотя здесь нужно поблагодарить народного депутата, автора альтернативного законопроекта Павлиша, что он не уверен, что такое изменение нужно и готов дискутировать. Это уже хорошо.

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Есть еще один проект нардепа Дениса Маслова (№9454). Там история такова, что если условно ловят Князева на взятке, то все судьи могут попасть под мониторинг и пойти на детектор лжи. Некое подобие коллективной ответственности.

Почему мне это болит как гражданину? Потому что я последние 15 лет в судах защищаю то результаты выборов в Коцюбинском, то Беличанский лес.

И вот есть моменты в жизни, когда нужно защищать… и суд. Как инструмент защиты себя, ресурсов страны. Потому что независимый суд — это основа для государства... Поэтому эти три законопроекта не жужжат.

И здесь согласна с Жернаковым и Фондом DEJURE, что надо смотреть на качество судей... Образование здесь играет ключевую роль, как и добродетель...

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Об авторе. Ирина Федорив, журналистка и преподавательница

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