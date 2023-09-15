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OPINION

Как власть экономит на образовании, спекулируя на учащихся-беженцах

Ростислав Павленко
15 сентября, 2023 пятница
10:00
Мнение

Надеялся, что общая экономия на образовании осталась во временах Шкарлета

Но нет. Поступают очень тревожные сигналы.

Школы Киева — думаю, что не только Киева — получают устные указания управлений образования… просматривать количество классов, укрупнить их, увеличивать количество детей в каждом и уменьшать количество классов.

Чтобы… экономить средства.

Ссылаются на документ МОН, который переписывает всех детей, которые находятся за границей и продолжает обучение в украинских школах (дистанционно, на основе экстерната и т.п.), - перевести в отдельные определенные школы. По 5 на область. А из других школ их вычеркнуть, классы закрыть, которые останутся укрупнить.

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Во многих школах таких детей до трети.

Изъятие их из школ повлечет за собой сокращение выплат. А значит – и сокращение учителей. 25–30%. Вот так просто. И этим будто должна быть достигнута бюджетная экономия.

Уже не говоря, что перевод детей между школами без согласия родителей недопустим.

Снова имеем экономию на будущем.

Интересно, когда власть искренняя.

Когда обещает сделать все для возвращения украинцев домой или перерезает живые связи семей с Украиной?

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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