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Как вкусно приготовить куриную печень
Сегодня мы поделимся рецептами, как приготовить куриную печень на сковороде и в духовке, а также рецепт с луком, сметаной, морковью, подливкой и т.п.
Тушеная куриная печень в сметане с жареным луком
Ингредиенты для приготовления печени:
- куриная печень – 400 г
- лук репчатый – три штуки
- масло (по необходимости)
- сметана – 4 столовые ложки
- перец, соль и зелень (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления печени:
- чистим и моем лук
- нарезаем полукольцами
- моем печень
- обсушиваем
- нарезаем на кусочки
- нагреваем сковороду
- наливаем 4 столовые ложки растительного масла
- добавляем подготовленный лук
- жарим 4 минуты до золотистого цвета, помешивая
- добавить печень
- прожариваем на большом огне 4 минуты, помешивая
- солим, перчим
- добавляем 4 ложки домашней сметаны.
- протушиваем печень в сметане 5 минут на среднем огне
- при подаче украшаем зеленью.
Куриная печень, запеченная в духовке
Ингредиенты:
- куриная печень - 500 г
- лук – две штуки
- соль, черный молотый перец (по вкусу)
- сахар - 2 чайные ложки
- растительное масло - 1 столовая ложка
- сливочное масло - 2 столовые ложки
Пошаговое приготовление печени в духовке:
- промываем куриную печень
- нарезаем на кусочки
- выкладываем кусочки печени в формочку с фольгой, смазанной растительным маслом
- отправляем куриную печень в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов
- очищаем лук
- нарезаем кусочками
- отправляем в сковороду со сливочным маслом
- солим по вкусу
- жарим до мягкости
- добавляем сахар
- оставляем карамелизироваться до готовности
- готовую печень солим, перчим
- перемешиваем
- соединяем печень с луком
- подаем блюдо к столу.
Приятного аппетита!
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