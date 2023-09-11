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Как вкусно приготовить куриную печень

11 сентября, 2023 понедельник
18:00

Сегодня мы поделимся рецептами, как приготовить куриную печень на сковороде и в духовке, а также рецепт с луком, сметаной, морковью, подливкой и т.п.

Тушеная куриная печень в сметане с жареным луком

Ингредиенты для приготовления печени:

  • куриная печень – 400 г
  • лук репчатый – три штуки
  • масло (по необходимости)
  • сметана – 4 столовые ложки
  • перец, соль и зелень (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления печени:

  • чистим и моем лук
  • нарезаем полукольцами
  • моем печень
  • обсушиваем
  • нарезаем на кусочки
  • нагреваем сковороду
  • наливаем 4 столовые ложки растительного масла
  • добавляем подготовленный лук
  • жарим 4 минуты до золотистого цвета, помешивая
  • добавить печень
  • прожариваем на большом огне 4 минуты, помешивая
  • солим, перчим
  • добавляем 4 ложки домашней сметаны.
  • протушиваем печень в сметане 5 минут на среднем огне
  • при подаче украшаем зеленью.

Куриная печень, запеченная в духовке

Ингредиенты:

  • куриная печень - 500 г
  • лук – две штуки
  • соль, черный молотый перец (по вкусу)
  • сахар - 2 чайные ложки
  • растительное масло - 1 столовая ложка
  • сливочное масло - 2 столовые ложки

Пошаговое приготовление печени в духовке:

  • промываем куриную печень
  • нарезаем на кусочки
  • выкладываем кусочки печени в формочку с фольгой, смазанной растительным маслом
  • отправляем куриную печень в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов
  • очищаем лук
  • нарезаем кусочками
  • отправляем в сковороду со сливочным маслом
  • солим по вкусу
  • жарим до мягкости
  • добавляем сахар
  • оставляем карамелизироваться до готовности
  • готовую печень солим, перчим
  • перемешиваем
  • соединяем печень с луком
  • подаем блюдо к столу.

Приятного аппетита!

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