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Как вице-премьер Кубраков пытается уберечь градостроительную "реформу" от ветирования

20 декабря, 2022 вторник
18:40
Экономика

На базе министерства 20 декабря состоялось мероприятие, которое касалось градостроительной "реформы". Граждане просят Президента Украины ветировать этот законопроект 5655, ключевым автором которого является Елена Шуляк (“Слуга народа”)

Движение ЧЕСТНО присоединилось к мероприятию как член коалиции общественных организаций Raise Ukraine, которая настроена на качественное восстановление Украины.

Примечательно, что все, кто был за такую "реформу" без обсуждения, были собраны офлайн за столом. А те общественные организации, которые против, были включены, в формат онлайн. Это очень удобный формат для представителей власти.

Представители Кабмина на этой встрече де-факто нивелировали Офис президента и Владимира Зеленского. Они уже готовят единственно возможный вариант: закон не ветируют, и тогда на базе Кабмина будет разворачиваться площадка для обсуждения. Именно с этого и началась встреча.

То есть дать Зеленскому и Офису президента возможность воспользоваться временем, изучить законопроект, понять его риски и удовлетворить петицию граждан, которая в рекордные сроки собрала нужные голоса – это вне парадигмы реальностей некоторых чиновников Кабмина. Они и дальше идут напролом сквозь демократические ценности.

Движение ЧЕСТНО отметило, что мы ждем вето Президента. В Украине при создании законопроектов достаточно платформ для публичного диалога. Это, например, подкомитеты и комитеты Верховной Рады. И после ветирования проект может вернуться именно на эти платформы для обсуждения. Этого требует общество и ключевые общественные организации, СМИ и органы местного самоуправления.

Коллеги из общественного сектора поддержали мое выступление и отметили, что диалога при создании градостроительной "реформы" ни на подкомитете, ни в комитете не было. Его не было в сессионном зале, когда без обсуждения принимали проект во втором чтении с 3400 поправок.

Кабмин хочет не больше не меньше пренебречь ролью парламента и подменить парламентаризм платформой, работа которой не регламентируется никоим образом. И на этой платформе они могут делать, как сегодня, что захотят.

Что интересно, что на встрече не было всех стейкхолдеров. Власть по существу разбирается с каждым стейкхолдером отдельно, избегая открытого публичного обсуждения. Органы местного самоуправления, архитекторы и другие стороны, на которые распространяется действие реформы, пока вне процесса.

Чтобы создать для Президента видимость диалога, наскоро привлекли одного стейкхолдера. И теперь до Офиса Зеленского донесут информацию, что с общественными организациями, не все из которых смогли высказаться и получить ответы на вопросы, поработали и согласовали создать такую платформу. Мы этого не просили. Это решение некоторых работников Кабмина, которые имиджево "вытаскивают" проект вместо того, чтобы качественно работать над законодательством.

Так вот, информирую всех публично, чтобы не было манипуляций, мы стоим на позициях ветирования и доработки в комитете этого законопроекта.

Александр Кубраков сказал, что над реформой работали полтора года. Текст законопроекта ко второму чтению мы увидели на сайте Верховной Рады несколько недель назад. При этом Мустафа Найем отметил, что посольства якобы поддерживают градостроительную реформу.

На это сразу отреагировали присутствующие онлайн общественные организации и отметили, что 2 000 страниц юридического текста для посольств за пару недель изучить нереально.

Но эта встреча не проводилась для того, чтобы отвечать на поставленные вопросы. Ее провели для галочки и дальнейшего формирования коммуникации, что общественный сектор принимает условия игры. Мы не принимаем. И требуем привлекать к обсуждению всех стейкхолдеров, имеющих право быть услышанными и получить ответы.

Во время заседания вице-премьер Кубраков отметил, что в отношении градостроительной реформы возникла, цитирую: "грязная кампания".

Так вот, нужно публично сказать, что политическая система должна отходить от загрязнения парламентаризма. Это загрязнение происходит тогда, когда одну из ключевых и нужных реформ проходят через сессионный зал Верховной Рады Украины.

Когда ее протягивают 228 голосов (226 минимальное количество для принятия решений), и к сбору голосов приобщается сам вице-премьер Кубраков, о чем мы знаем от народных депутатов "Слуг народа". Отдельных депутатов мотивировали доступ к государственным ресурсам для связанного с ними бизнеса.

Эта реформа протягивается критическими несколькими голосами, среди которых голос фигурантов реестра Государственных предателей Нестора Шуфрича, Александра Качного.

Если говорить о восстановлении Украины, то законодательная база должна нарабатываться со стейкхолдерами в парламенте. Но здесь отдельные должностные лица Кабмина заигрались настолько, что нивелировали не только роль парламента, но и роль Президента. Который, кстати, еще не принял решение. Но кому Грушевского почему-то виднее, что делать Зеленскому на Банковой.

Вита Думанская для " Главкома "

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