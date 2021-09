Как виртуальная реальность помогает продавать недвижимость

То же самое произошло и в магазинах игровой и бытовой техники: так, наряду с игровыми ноутбуками или ПК, игровыми консолями и смартфонами, на полках этих магазинов красуются белые очки необычной формы. Их особенность заключается в том, что надевая их, человек погружается в совершенно новую, виртуальную реальность. К тому же, все подобные очки содержат высококачественные акустические системы, позволяющие создавать звуковое сопровождение атмосферы виртуальной реальности и, тем самым, полностью выводить человека из реального мира.Виртуальная реальность уже давно широко используется в секторе развлечений, например, в видеоиграх. Гонки в виртуальной реальности? Без проблем - в игре Need for Speed ​​- No Limits VR вы можете почувствовать себя настоящим гонщиком. Dance central VR научит вас танцевать, а хотите оказаться в одном из казино Макао - PokerStars VR выполнит вашу мечту.К тому же, очки виртуальной реальности всегда можно дополнить другими игровыми атрибутами, вроде специальных приборов-датчиков, которые будут фиксировать движение ваших рук и ног и отображать их в игре. Поэтому спектр игр, которые поддерживаются очками виртуальной реальности действительно широк и не заканчивается на вышеперечисленных гонках, танцах и интеллектуальных играх: да, всегда можно почувствовать себя в роли пилота в игре VR Real Airplane Flying, боксером в The Thrill of the Fight, лыжником в Fancy Skiing VR, хирургом в Surgeon Simulator: Experience Reality или даже оказаться в роли главного героя культовых игр вроде Fruit Ninja или Minecraft.Однако в последнее время использование очков виртуальной реальности вышло за пределы игровой индустрии . Например, широкое применение данного аппарата нашли в сфере образования - многие современные университетов внедряют технологию виртуальной реальности для того, чтобы студенты могли самостоятельно почувствовать себя в рабочих условиях и увидеть то, чего нельзя увидеть в самом учебном заведении.Кроме того, некоторые люди покупают очки виртуальной реальности для путешествий. Как бы странно это ни звучало, но при с их помощью можно оказаться чуть ли не в любой точке планеты и насладиться видами этого места.Еще одной сферой деятельности, в которой активно стали применяться новые технологии стала сфера недвижимости. Говоря конкретнее, применение заключается и в процессах продажи недвижимости, и в процессах ее создания. Например, теперь инженеры, используя очки виртуальной реальности совершенно спокойно могут видеть результаты своих чертежей и планировок, а также оценивать территории внутри жилых домов и принимать соответствующие решения по изменению проектов домов в реальной жизни. Однако, куда более часто технологии виртуальной реальности используют не инженеры или компании-застройщики, а риэлторы. Таким образом, клиенты риэлторских компаний могут оценить или уже построенную, но находится на большом расстоянии квартиру, или проект квартиры, который только планируется создать. Надев очки, потенциальный покупатель сможет буквально войти и самостоятельно ходить по этой квартире и, тем самым, самостоятельно оценить интерьер, размеры или наличие света в данной квартире.Некоторые риэлторы, к тому же, самостоятельно создают личные приложения, которые позволяют клиенту не просто находиться в готовой квартире, но и персонально пробовать всячески изменять ее ключевые элементы, вроде пола, потолка, цвета стен или обоев, материалов, окон, других элементов интерьеров "интерьера или даже всего планировки квартиры.Дополненная реальность предлагает прекрасные уникальные возможности для различных уровней сфере недвижимости. Риэлторы считают, что виртуальная реальность представляет собой большую ценность как на ранних этапах текущего строительного проекта, так и во время окончательной продажи недвижимости и маркетинговых инструментов при продаже конкретной собственности.Таким образом, технологии виртуальной реальности имеют огромное количество преимуществ как для покупателей, так и для самих риэлторов. Среди основных удобств, которые предоставляет данная технология, кроме оценки и самостоятельного изменения квартиры в виртуальном мире, и клиент, и риэлтор экономят много времени за счет отсутствия необходимости путешествовать от одного жилого комплекса к другому.Вместе с тем, практика объезда клиентами квартир обычно предусматривает спешка, через который очень часто клиенты не в состоянии нормально и объективно оценить рассмотрен вариант. Благодаря же данной технологии, клиент сначала будет осознавать, что времени у него больше и поэтому сможет дольше остановиться в любых комнатах.Таким образом, новейшие технологии виртуальной реальности сегодня все больше и больше заполоняют рынок недвижимости, привнося интересные нововведения, которые кардинально улучшают весь процесс приобретения недвижимости как для риэлтора, так и для клиента.