Как ВИЧ-инфицированным получить антиретровирусную терапию во время войны. Объяснение Минздрава

Об этом говорится в телеграмм-канале Минздрава .



"Из-за военной агрессии РФ многие украинцы вынуждены покинуть свои дома. Для людей с ВИЧ, которые должны ежедневно принимать антиретровирусные препараты, крайне важно не прерывать их прием", - отметили в министерстве.



Те, кто из-за войны РФ против Украины сменил место жительства, могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания.



Для этого нужно обратиться в СПИД-центр или кабинет "Доверие". Врачи-инфекционисты и/или социальные работники свяжутся со СПИД-центром города, где раньше жил человек, и получат информацию о его антиретровирусной терапии.



Оставшиеся в своем городе украинцы могут получать лекарства в СПИД-центре или кабинете "Доверие", где они стоят на учете.

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