Как вести себя в сети, чтобы противодействовать дезинформации и фейкам во время войны: советы от СНБО

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В ЦПД отмечают, что не нужно помогать врагу сеять панику.



"Не распространяйте "достоверную информацию, которую сказали знающие люди от тещи кума брата". Такие сообщения агрессор запускает под прикрытием сарафанного радио, чтобы никто не задумывался относительно первоисточника распространяемой информации. Помните! Правда приближает нас к победе", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.





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