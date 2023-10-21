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Аналитика

Как Верховный суд помогает избежать наказания экс-нардепу Шепелеву

Татьяна Шустрова
21 октября, 2023 суббота
08:30
Статьи

Коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда решила помочь избежать ответственности одиозному экс-регионалу и подозреваемому в государственной измене Александру Шепелеву, причастному к громким уголовным преступлениям

В конце прошлого месяца посольство Соединенных Штатов передало Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в евросообщество - цели, которые США решительно поддерживают. Многие рекомендации касаются именно судебной реформы. Речь идет, в частности, о возобновлении декларирования, завершении перезапуска ВРП и полном реформировании Верховного суда. Обеспокоенность США связана с коррупцией в высшем органе судебной власти, выявленной весной этого года, когда председателя Всеволода Князева заскочили на взятке почти в 3 млн долларов. Теперь, согласно требованиям США, всех судей ВС следует проверить на соответствие требованиям добродетели. И пока ВС ожидает проверки, его судьи принимают сомнительные решения, касающиеся, в частности, и национальной безопасности Украины.

Бывший народный депутат Александр Шепелев обвиняется в причастности к четырем заказным убийствам и организации покушения на убийство. Он также подозревается в хищении более 200 млн грн Родовид Банка и государственной измене. После предъявления первых обвинений Шепелев долгое время скрывался за границей, пока в 2014 году наконец не был задержан в Венгрии и экстрадирован в Украину. Его упрятали под арест, впрочем подозреваемый экснардеп притворился больным, попал в больницу, а оттуда - снова скрылся. Появился Шепелев уже в России. И пока у нас ему выдвигали новое подозрение в государственной измене, он пытался легализоваться в РФ как политический беженец и попал в СИЗО. В 2017 году страна-агрессорка отказала в его экстрадиции в Украину.

Задержать Шепелева снова удалось в 2018 году на территории Киевской области. С тех пор он находится под стражей. В августе 2020-го Деснянский районный суд Киева приговорил Шепелева за побег из-под стражи во время пребывания в больнице – к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. С этим приговором согласился и Киевский апелляционный суд. На эти решения защита обвиняемого экснардепа подала кассацию. И в июле этого года коллегия судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда пересмотрела приговор. Шепелева признали полностью отбывшим наказание.

Как так вышло? Судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили применить к Шепелеву "Закон Савченко" и отнести к сроку наказания, назначенного Деснянским судом - двойной срок пребывания одиозного экснардепа в следственном изоляторе. Но пошли дальше – засчитали срок пребывания в СИЗО в России. По закону это правило может применяться только к лицам, которые официально были экстрадированы. Шепелева, напомним, РФ Украине не выдала.

С вопросом о толковании так называемого "Закона Савченко" мы обратились к его соавтору Николаю Паламарчуку. Народный депутат VII-VIII созывов пояснил: Верховный суд не должен применять эту норму по сроку на территории России, если официальной экстрадиции не было.

Более того - по двойному коэффициенту судьи Верховного суда отнесли к сроку наказания Шепелева также срок его ареста в рамках расследования других уголовных преступлений, манипулируя опять же «Законом Савченко», согласно которому срок предварительного заключения засчитывается к сроку назначенного наказания только в пределах одного уголовного производства. Кроме того, коллегия переоценила обстоятельства дела и отменила конфискацию имущества экснардепа в пользу государства, на что, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, Верховный суд не имеет полномочий.

Впрочем, поскольку неполных 2 месяца ареста, которые могут пойти на исполнение "Закона Савченко", судьи сумели обменять более чем на 9 лет заключения, значит, Шепелев свое уже отсидел, а вместо конфискации имущества - наоборот - приобрел перспективы взыскания с государства вреда за "чрезмерную отсидку".

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко утверждает, что логика судей непонятна: "Шепелев, скорее всего, получил этот приговор в таком виде по другим уголовным делам. Почему был применен "Закон Савченко", который не должен быть применен к нему в этом случае – тоже вопрос к судьям"

По еще одному делу Шепелева - об убийстве донецкого банкира Сергея Кириченко, совершенном по заказу еще в 2003 году и раскрытом только в 2012-м, экснардеп был объявлен приговор в августе прошлого года - 15 лет лишения свободы. Этот приговор защита Шепелева также оспаривает. А решение судей Верховного суда по делу о побеге открывает немалые перспективы значительно уменьшить срок заключения. Поскольку считается, что именно Верховный Суд фактически устанавливает прецеденты, на которые судьи низших инстанций обязаны опираться при принятии своих решений, - говорит председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков: "Решение Верховного суда является обязательным для других, низших апелляционных судов, судов первой инстанции – это требования процессуальных кодексов. Верховный Суд имеет и законное, и неформальное огромное влияние на то, как в принципе судебная система работает. Дикие решения ВС по многим делам – это все показатель огромных проблем, которые есть в ВС».

Мы позвонили по телефону судьям Кассационного уголовного суда, чтобы спросить, почему они решили обнулить один из сроков, присужденных Александру Шепелеву. Судья коллегии Алла Макаровец отметила, что другое решение по делу Шепелева угрожало иском в Европейский суд по правам человека, в результате чего государство должно выплачивать обвиняемому средства. Ведь участники процесса не отрицали, что Шепелев удерживался на территории РФ по исполнению запроса Украины".

Впрочем, в постановлении коллегии судей говорится, что поручение украинской стороны касалось именно экстрадиции Шепелева в Украину. А она, напомним, не состоялась из-за отказа российской стороны выдавать подозреваемого. Это очень похоже на манипулирование "Законом Савченко". При этом, по неизвестным причинам без внимания коллегии судей осталось содержание и нормы статьи 577 УПК Украины, которая и в своем названии, и по содержанию четко говорит о возможности зачисления срока экстрадиционного ареста исключительно выданному лицу, то есть экстрадированному в Украину. В то время как РФ отказалась выдавать эксдепутата.

Дело Шепелева оказалось довольно показательным. Она хорошо иллюстрирует, как работает в Украине судебная система, когда человек, обвиняемый в тяжких уголовных преступлениях, может избежать наказания благодаря мастерству служителей фемиды обходить нормы законов и своеобразный "гуманизм". Теперь на свободе в условиях полномасштабной войны с Россией может оказаться человек, за плечами которого вероятна государственная измена в пользу РФ, четыре заказных убийства, одно покушение на убийство и хищение государственных средств.

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