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Как варить гречку в кастрюле или мультиварке. Простой рецепт
Как приготовить гречку? Необходимо промыть крупу и очистить от камешков, немного подсушить на горячей сковороде
Как варить гречку в кастрюле
- берем сосуд с толстым дном
- насыпаем гречку, солим
- заливаем водой (на один стакан гречки – два стакана воды)
- доводим до кипения
- убавляем огонь
- варим кашу от 20 до 25 минут
- во время варки крупу не перемешиваем
- проведите ложкой по дню кастрюли
- если воды уже нет – можно снимать с огня
- дайте настояться
- если хотите приготовить сладкую кашу на молоке, тогда вместо соли добавляем сахар
- молоко также заливаем вместе с крупой и доводим до кипения.
- варим гречку на молоке – пол часа
- масло и специи (по вкусу).
Фото: dnews
Как варить гречку в мультиварке
- моем крупу
- очищаем
- выкладываем в чашу мультиварки
- в мультиварке выбираем "Крупы" в режиме "Каша" или "Гречка"
- время приготовления – до 25 минут
- масло и специи – по вкусу.
Приятного аппетита!
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