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Как варить фруктовый кисель? Предлагаем несколько рецептов
Кисель – это вязкий напиток из ягодного сиропа с примесью крахмала. Обычно этот напиток подают на десерт
Кисель из вишен
Ингредиенты:
- вода – 1 л
- вишни – 2 стакана
- сахар – 3 столовые ложки
- крахмал – 2 столовые ложки
Пошаговый рецепт приготовления киселя:
- вишни можно взять как свежие, так и замороженные, главное – без косточек
- сахар кладем по вкусу, учитывая, сладкие или кислые ягоды
- крахмал может быть картофельный или кукурузный
- варим кисель в эмалированной посуде или из нержавеющей стали.
- наливаем чистую воду в кастрюльку
- ставим на огонь
- разводим крахмал в воде
- очищаем вишни от косточек
- когда вода закипит, высыпаем туда вишни
- добавляем сахар
- размешиваем и варим 4 минуты
- перед вливанием растворенного крахмала в кастрюлю, еще раз размешаем
- когда вишни хорошо проварятся, вливаем крахмал тонкой струйкой в компот.
- помешиваем
- когда кисель загустеет и начнет булькать, тогда он и готов
- снимаем с огня
- даем остыть.
Кисель из компота
Ингредиенты на кисель:
- компот – 3 л
- крахмал – 3 столовые ложки с горкой
Пошаговый рецепт приготовления киселя:
- 3 л готового компота переливаем в кастрюлю
- доводим до кипения
- насыпаем в один стакан 3 столовые ложки крахмала
- во второй стакан наливаем теплый компот
- тонкой струйкой вливая компот в крахмал, разводим его
- когда компот закипел, убавляем огонь до минимума
- постоянно помешивая, вливаем крахмальный раствор в компот.
- тщательно все время помешиваем
- Когда крахмальный раствор полностью перейдет в компот, варим напиток без кипения еще 5 минут.
Приятного аппетита!
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