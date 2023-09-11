Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Как варить фруктовый кисель? Предлагаем несколько рецептов

Как варить фруктовый кисель? Предлагаем несколько рецептов

11 сентября, 2023 понедельник
16:16

Кисель – это вязкий напиток из ягодного сиропа с примесью крахмала. Обычно этот напиток подают на десерт

Кисель из вишен

Ингредиенты:

  • вода – 1 л
  • вишни – 2 стакана
  • сахар – 3 столовые ложки
  • крахмал – 2 столовые ложки

Пошаговый рецепт приготовления киселя:

  • вишни можно взять как свежие, так и замороженные, главное – без косточек
  • сахар кладем по вкусу, учитывая, сладкие или кислые ягоды
  • крахмал может быть картофельный или кукурузный
  • варим кисель в эмалированной посуде или из нержавеющей стали.
  • наливаем чистую воду в кастрюльку
  • ставим на огонь
  • разводим крахмал в воде
  • очищаем вишни от косточек
  • когда вода закипит, высыпаем туда вишни
  • добавляем сахар
  • размешиваем и варим 4 минуты
  • перед вливанием растворенного крахмала в кастрюлю, еще раз размешаем
  • когда вишни хорошо проварятся, вливаем крахмал тонкой струйкой в компот.
  • помешиваем
  • когда кисель загустеет и начнет булькать, тогда он и готов
  • снимаем с огня
  • даем остыть.

Кисель из компота

Ингредиенты на кисель:

  • компот – 3 л
  • крахмал – 3 столовые ложки с горкой

Пошаговый рецепт приготовления киселя:

  • 3 л готового компота переливаем в кастрюлю
  • доводим до кипения
  • насыпаем в один стакан 3 столовые ложки крахмала
  • во второй стакан наливаем теплый компот
  • тонкой струйкой вливая компот в крахмал, разводим его
  • когда компот закипел, убавляем огонь до минимума
  • постоянно помешивая, вливаем крахмальный раствор в компот.
  • тщательно все время помешиваем
  • Когда крахмальный раствор полностью перейдет в компот, варим напиток без кипения еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
10 сентября, 2023 воскресенье
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 5-го тура
10 сентября, 2023 воскресенье
"Путин говорил откровенно нацистские вещи": американский историк Тимоти Снайдер об идеологии РФ
російська армія, мобілізація
11 сентября, 2023 понедельник
Россияне отказываются эвакуировать с поля боя собственных раненых и убитых солдат - ISW
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.25
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
16:27
"Это не фильм со счастливым концом": Зеленский о победе в войне
16:25
Замок "Ласточкино гнездо" на мысе Ай-Тодор в Гаспре (Крым, Украина)
В Украине расширили карту туристических магнитов: все регионы и Крым
16:22
Скандал с выключенным Starlink в Крыму: Маск заявил, что не считает себя предателем, потому что "США не воюют с РФ"
16:04
OPINION
Латынина, Фридман, Ткач и украинская журналистская солидарность
15:49
Эксклюзив
"Враг нервничает, вопит, что Донецк в опасности": военный эксперт Селезнев об освобождении части Опытного возле Авдеевки
15:46
Hubble сфотографировал галактику в небольшом созвездии Секстант
15:34
НАТО
Отработают противостояние российской агрессии: НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны
15:20
РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля
15:11
Россия дважды обстреляла Никополь: пострадали трое мужчин
15:09
Обновлено
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
15:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:00
ООН
"Не выглядят случайными": в ООН назвали пытки россиянами украинцев синонимом агрессии
14:47
В Кремле хотят "разобраться", почему Армения проводит военные учения из США
14:45
Обновлено
РФ обстреляла медучреждение в Херсонской области: пострадал фельдшер
14:37
Сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов: в Киеве разоблачили "детективное агентство"
14:22
ГУР: после операции "Синица" из Ми-8 выросло количество желающих россиян сдаться в плен
14:17
Вышел первый тизер фильма "Аквамен и потерянное королевство"
14:06
Обновлено
Лидер КНДР совершит визит в Россию
14:06
OPINION
Андрей Яницкий
Дело Коломойского: как нефть испортила ПриватБанк
14:05
Обновлено
РФ уменьшила количество кораблей на боевом дежурстве в Черном море
14:03
Стоимость нефти упала до 10-месячного максимума, однако все еще выше $90 за баррель
13:58
Более 75% украинцев согласны с тем, что Зеленский прямо ответственен за коррупцию в правительстве и ОВА, - исследование
13:57
Режим Лукашенко набирает собственный НПК из вагнеровцев, которые отказываются воевать в Украине, – Центр насцпротиву
13:42
Минцифра трансформирует Госстат: в Украине запустили опрос о занятости граждан
13:24
На Netflix появился трейлер сериала о подростке с расстройством пищевого поведения
13:21
В ближайшее время в Украине будет продолжаться тепло, осадков не ожидается: прогноз погоды от Натальи Диденко
13:13
Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов
13:13
46 установок "Искандер" - это не так много, вопрос о том, сколько ракет сможет оккупант обеспечить для этих установок, - Игнат
13:12
Строительство военного мемориального кладбища: в Минветеранов сказали, когда планируют сдать первую очередь
13:08
Эксклюзив
Политолог Магда объяснил, почему Путин и Си Цзиньпин проигнорировали G20
12:59
На ВОТ враг ограничил выезд из сел для увеличения явки на псевдовыборах
12:51
Глава Минфина назвал вероятный курс доллара в Украине в 2024 году
12:40
Посол Украины в ЮАР: присоединение Африканского союза к G20 создаст дополнительное давление на РФ
12:36
Иран намерен предоставить России ракеты малой и большой дальности, – председатель Моссада
12:06
Обновлено
Анналена Бербок
Глава МИД Германии заявила о готовности Берлина поддерживать Украину на пути в ЕС
12:04
OPINION
ООН и G-20 с путинским акцентом
12:02
"Остаются еще 5-6 человек": глава Авдеевской МВА рассказал о ситуации в частично освобожденном Опытном
11:56
Украина работает над тем, чтобы заменить Россию на мировом рынке ядерного топлива, – Минэнерго
11:37
Украина получит еще 40 БМП Marder немецкого производства
11:35
Совет Европы осудил незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV