"Как вам не стыдно?" - Злата Огневич возмутилась из-за российской музыки в топах украинцев
Украинская певица обратилась к своим подписчикам, призвав бойкотировать российскую музыку, ведь это прямое спонсирование врага
Об этом Злата Огневич написала в сторис в Instagram.
Украинские топ-100 на музыкальных платформах продолжают размещать российские треки. Список Apple Music вообще возглавила песня российских исполнителей, а другие его композиции заняли 3-е, 5-е, 7-е и 9-е место. Такой выбор украинцев возмущает и удивляет многих звезд.
Так, к своим подписчикам обратилась Злата Огневич.
"И после всех жертв, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать российскую музыку? И тем самым спонсировать врага!" – возмутилась певица.
Она поделилась, что это дело принципа, ведь несмотря на музыкальные предпочтения не слушать российское – это защищать украинский культурный фронт.
"Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", – добавила Огневич.
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