Об этом Злата Огневич написала в сторис в Instagram.

Украинские топ-100 на музыкальных платформах продолжают размещать российские треки. Список Apple Music вообще возглавила песня российских исполнителей, а другие его композиции заняли 3-е, 5-е, 7-е и 9-е место. Такой выбор украинцев возмущает и удивляет многих звезд.

Так, к своим подписчикам обратилась Злата Огневич.

"И после всех жертв, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой – вы продолжаете слушать российскую музыку? И тем самым спонсировать врага!" – возмутилась певица.

Она поделилась, что это дело принципа, ведь несмотря на музыкальные предпочтения не слушать российское – это защищать украинский культурный фронт.

"Как вам не стыдно! Разве у меня нет любимых треков? Есть, но я принципиально их не слушаю, ведь считаю культурный фронт не менее важным, чем другие. Давайте станем на защиту нашей страны все вместе", – добавила Огневич.

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