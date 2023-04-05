Как в УПЦ-МП избавляются от неугодных иерархов
Начальство готово за считанные часы избавиться от кого-либо, не считаясь ни предыдущими заслугами, ни с моральной мотивацией таких решений
Синоду Онуфрия понадобилось 9 лет (!), чтобы исключить из своих рядов Лазаря Швеца — архиерея в Симферополе, который верой и правдой прислуживал коллаборантам.
А вот совсем уволить с должности — нет ни воли, ни духа, ни намерения.
Как и одиозного Павла Лебедя.
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Митрополита в Хмельницком Антония уволили якобы по его просьбе всего лишь за считанные часы, приняв решение по телефону.
Не стало ли причиной тому, что митрополит Антоний не устроил картинку войны за имущество и передал комиссии ключи?
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Не стало ли причиной тому, что митрополит Антоний не устроил картинку войны за имущество и передал комиссии ключи?
Вскоре узнаем больше.
Но в любом случае это сигнал для всех иерархов и священников МПвУ — ваше начальство готово за считанные часы избавиться от кого-либо, не принимая во внимание ни предыдущие заслуги, ни моральную мотивацию таких решений.
Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ
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