Синоду Онуфрия понадобилось 9 лет (!), чтобы исключить из своих рядов Лазаря Швеца — архиерея в Симферополе, который верой и правдой прислуживал коллаборантам.

А вот совсем уволить с должности — нет ни воли, ни духа, ни намерения.

Как и одиозного Павла Лебедя.

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Митрополита в Хмельницком Антония уволили якобы по его просьбе всего лишь за считанные часы, приняв решение по телефону.

Не стало ли причиной тому, что митрополит Антоний не устроил картинку войны за имущество и передал комиссии ключи?

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Не стало ли причиной тому, что митрополит Антоний не устроил картинку войны за имущество и передал комиссии ключи?

Вскоре узнаем больше.

Но в любом случае это сигнал для всех иерархов и священников МПвУ — ваше начальство готово за считанные часы избавиться от кого-либо, не принимая во внимание ни предыдущие заслуги, ни моральную мотивацию таких решений.

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

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