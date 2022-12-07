Вот, например, ставленник Вовка и Ко и по совместительству председатель Совета судей Богдан Монич, по всей видимости, прочитал нашу статью на УП о том, как они пытаются сорвать судебную реформу и евроинтеграцию.

И выпустил целый релиз о том, что "отдельные личности прибегают к информационным диверсиям", "продолжают обливать грязью всех без исключения судей" и, конечно, что "нельзя расценить иначе, как подрыв устоев государственной власти в Украине".

Можно было бы долго над этой бестолковой коммуникацией насмехаться. Например, что не раскрыта тема "ультранационалистических взглядов" или мальчика в трусиках. Или спрашивать почему Монич прячется за спины других. И что это вообще за формат такой "заявление пресс-службы" (почему, например, не бухгалтерия или клининговая служба).

Но основное впечатление от прочтения другое.

Это afraid.

Вы боитесь, Богдан Сильвестрович. Вы знаете, что мы видим ваши бесхитростные планы в подробностях. И знаете, что теперь о них знают в Украине и далеко за ее пределами.

Вы паникуете и совершаете ошибки.

Ибо вы проигрываете и понимаете это. Так же как и проиграли конкурс в ВРП, из которого с позором скрылись.

И вы обязательно проиграете. Ибо сила и влияние вашего коррупционного "межсобойчика" стремительно угасает. Потому что они и в помине не стояли рядом с силой всего народа и его стремлением жить в цивилизованной европейской стране. И с силой всего цивилизованного мира, который помогает нам.

Не верите — можете задать себе вопрос, куда делись другие друзья россиян и коррупции. Медведчука, например. Или русскую православную церковь. Или вы думаете, что институционально, например, ОАСК крепче, чем вся РПЦ в Украине?

Да и еще одно. Что касается "обливания грязью всех без исключения судей".

Давайте если вы найдете хоть ОДНУ публикацию, где мы пишем/говорим "все без исключения судьи - любая негативная характеристика" - с меня $100 любому известному волонтерскому фонду. А если нет – то из вас. Давайте? Ну это конечно, если ваше слово хотя бы 100 долларов стоит. И если вы не просто пустое место. Хотя что это я — это какая-то обезличенная "прессслужба" утверждает. Пусть она отвечает, правильно?

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Мы же, в отличие от вас, Богдан Сильвестрович, свои статьи подписываем собственными фамилиями. Ибо всегда за свои слова отвечаем. И в любом формате, в том числе в судебном процессе, сможем доказать, что пишем правду.

И будем продолжать писать и разоблачать вас и ваших сообщников, пока вы либо не прекратите действовать против интересов Украины, либо не уйдете из системы.

А остальным судьям, особенно делегатам съезда, среди которых, я уверен, достаточно сознательных и рациональных людей, хочу сказать одно.

Именно вы, а не Монич и тем более Волк и Львов представляете судебную систему. И от ее имени скажете свое слово на съезде в январе.

То, каким оно будет, будет определять отношение к вам в обществе, власти и на международной арене, и то, что будет происходить с системой, на годы вперед.

Вы можете наконец запустить два органа, жизненно необходимые вам же самим для нормального функционирования системы. И тем помочь стране с продвижением вперед и интеграцией в ЕС. (Напомню — создание ВРП и ВККС под №1 в евроинтеграционных обязательствах Украины. А само вступление в ЕС поддерживают 91% граждан).

А можете все это завалить и оттянуть минимум в год.

Но чтоб что? Чтобы Волк и Ко еще год могли безнаказанно набивать очередной дом наличными? И какой ценой? Что все окончательно перестанут видеть разницу между вами?

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Вы же понимаете, как будет выглядеть провал формирования ВРП, о котором сами судьи очень долго рассказывали, что без него никак? И сигнал ли это пошлет относительно судейского самоуправления? Это же развяжет всем руки по любому следующему варианту реформы, включая любой "нулевой вариант". И никто ни слова не скажет, потому что все будут видеть, на что способна и на что не способна украинская судебная система.

Выбирать вам — поступить в соответствии с вашими интересами и интересами страны, или в очередной раз непонятно с какой стати помочь самым отвратительным представителям вашего сообщества.

Напомню, эти представители в феврале должны были вернуть нам всем президентом Януковича. Когда в Киев должны зайти россияне. И убивать и насиловать здесь, как они делают сейчас на других оккупированных территориях.

Просто подумайте, чей вы выполняете план, когда вы слушаете их или тех, кого они привели на должность.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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