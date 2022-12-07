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OPINION

Как в Украине пытаются завалить судебную реформу

Михаил Жернаков
7 декабря, 2022 среда
16:03
Мнение

Пока летят ракеты из России, холуи и идейные сообщники этой недоимперии здесь, внутри страны, тоже пытаются нанести ответные удары. Но выходит, если честно, так себе

Вот, например, ставленник Вовка и Ко и по совместительству председатель Совета судей Богдан Монич, по всей видимости, прочитал нашу статью на УП о том, как они пытаются сорвать судебную реформу и евроинтеграцию.

И выпустил целый релиз о том, что "отдельные личности прибегают к информационным диверсиям", "продолжают обливать грязью всех без исключения судей" и, конечно, что "нельзя расценить иначе, как подрыв устоев государственной власти в Украине".

Можно было бы долго над этой бестолковой коммуникацией насмехаться. Например, что не раскрыта тема "ультранационалистических взглядов" или мальчика в трусиках. Или спрашивать почему Монич прячется за спины других. И что это вообще за формат такой "заявление пресс-службы" (почему, например, не бухгалтерия или клининговая служба).

Но основное впечатление от прочтения другое.

Это afraid.

Вы боитесь, Богдан Сильвестрович. Вы знаете, что мы видим ваши бесхитростные планы в подробностях. И знаете, что теперь о них знают в Украине и далеко за ее пределами.

Вы паникуете и совершаете ошибки.

Ибо вы проигрываете и понимаете это. Так же как и проиграли конкурс в ВРП, из которого с позором скрылись.

И вы обязательно проиграете. Ибо сила и влияние вашего коррупционного "межсобойчика" стремительно угасает. Потому что они и в помине не стояли рядом с силой всего народа и его стремлением жить в цивилизованной европейской стране. И с силой всего цивилизованного мира, который помогает нам.

Не верите — можете задать себе вопрос, куда делись другие друзья россиян и коррупции. Медведчука, например. Или русскую православную церковь. Или вы думаете, что институционально, например, ОАСК крепче, чем вся РПЦ в Украине?

Да и еще одно. Что касается "обливания грязью всех без исключения судей".

Давайте если вы найдете хоть ОДНУ публикацию, где мы пишем/говорим "все без исключения судьи - любая негативная характеристика" - с меня $100 любому известному волонтерскому фонду. А если нет – то из вас. Давайте? Ну это конечно, если ваше слово хотя бы 100 долларов стоит. И если вы не просто пустое место. Хотя что это я — это какая-то обезличенная "прессслужба" утверждает. Пусть она отвечает, правильно?

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Мы же, в отличие от вас, Богдан Сильвестрович, свои статьи подписываем собственными фамилиями. Ибо всегда за свои слова отвечаем. И в любом формате, в том числе в судебном процессе, сможем доказать, что пишем правду.

И будем продолжать писать и разоблачать вас и ваших сообщников, пока вы либо не прекратите действовать против интересов Украины, либо не уйдете из системы.

А остальным судьям, особенно делегатам съезда, среди которых, я уверен, достаточно сознательных и рациональных людей, хочу сказать одно.

Именно вы, а не Монич и тем более Волк и Львов представляете судебную систему. И от ее имени скажете свое слово на съезде в январе.

То, каким оно будет, будет определять отношение к вам в обществе, власти и на международной арене, и то, что будет происходить с системой, на годы вперед.

Вы можете наконец запустить два органа, жизненно необходимые вам же самим для нормального функционирования системы. И тем помочь стране с продвижением вперед и интеграцией в ЕС. (Напомню — создание ВРП и ВККС под №1 в евроинтеграционных обязательствах Украины. А само вступление в ЕС поддерживают 91% граждан).

А можете все это завалить и оттянуть минимум в год.

Но чтоб что? Чтобы Волк и Ко еще год могли безнаказанно набивать очередной дом наличными? И какой ценой? Что все окончательно перестанут видеть разницу между вами?

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Вы же понимаете, как будет выглядеть провал формирования ВРП, о котором сами судьи очень долго рассказывали, что без него никак? И сигнал ли это пошлет относительно судейского самоуправления? Это же развяжет всем руки по любому следующему варианту реформы, включая любой "нулевой вариант". И никто ни слова не скажет, потому что все будут видеть, на что способна и на что не способна украинская судебная система.

Выбирать вам — поступить в соответствии с вашими интересами и интересами страны, или в очередной раз непонятно с какой стати помочь самым отвратительным представителям вашего сообщества.

Напомню, эти представители в феврале должны были вернуть нам всем президентом Януковича. Когда в Киев должны зайти россияне. И убивать и насиловать здесь, как они делают сейчас на других оккупированных территориях.

Просто подумайте, чей вы выполняете план, когда вы слушаете их или тех, кого они привели на должность.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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