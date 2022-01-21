Как в "Терминаторе": Илон Маск пообещал предупредить восстание роботов Tesla Bot
Гендиректор Tesla Илон Маск уверен, что децентрализованное управление роботами предотвратит "восстание", как в фильме "Терминатор"
Об этом он написал в Twitter.
В прошлом году на события Tesla AI Day "День AI" автопроизводитель представил суперкомпьютер Dojo, предназначенный для обучения и тренировок своих нейросетей. Компания также поделилась планами создания работа-гуманоида Tesla Bot для выполнения бытовых поручений и других скучных вещей вместо людей.
При этом Маск не опасается экспериментировать с системой AI, которая будет управлять работами этой серии. Миллиардер хочет наделить их "искусственным интеллектом общего назначения", который позволит охвачиваться умственными навыками на уровне человеческого разума и переплюнуть его в ряде рутинных задач.
В то же время, он заверил, что планирует децентрализовать контроль над работами Tesla Bot, чтобы "не допустить восстания машин" и повторения сценария с "Терминатора". Она позволит исключить организованное участие роботов в массовых мятежах.
На презентации Маск рассказывал, что хочет создать робот дружелюбным к людям. Высота новой разработки Tesla составит 172 см; будет передвигаться он со скоростью 8 км в час. Личность робота будет иметь вид экрана, на котором будут транслировать важную информацию.
Отмечено, что гендиректор Tesla надеется, что его роботы могут заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом он отмечает, что робот не будет отбирать рабочие места у самих людей.
Первые рабочие прототипы будут готовы к концу 2022 года.
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