Как в "Терминаторе": Илон Маск пообещал предупредить восстание роботов Tesla Bot

Об этом он написал в Twitter.



В прошлом году на события Tesla AI Day "День AI" автопроизводитель представил суперкомпьютер Dojo, предназначенный для обучения и тренировок своих нейросетей. Компания также поделилась планами создания работа-гуманоида Tesla Bot для выполнения бытовых поручений и других скучных вещей вместо людей.



При этом Маск не опасается экспериментировать с системой AI, которая будет управлять работами этой серии. Миллиардер хочет наделить их "искусственным интеллектом общего назначения", который позволит охвачиваться умственными навыками на уровне человеческого разума и переплюнуть его в ряде рутинных задач.



В то же время, он заверил, что планирует децентрализовать контроль над работами Tesla Bot, чтобы "не допустить восстания машин" и повторения сценария с "Терминатора". Она позволит исключить организованное участие роботов в массовых мятежах.



На презентации Маск рассказывал, что хочет создать робот дружелюбным к людям. Высота новой разработки Tesla составит 172 см; будет передвигаться он со скоростью 8 км в час. Личность робота будет иметь вид экрана, на котором будут транслировать важную информацию.



Отмечено, что гендиректор Tesla надеется, что его роботы могут заменить большую часть рутинной человеческой работы. Речь идет о покупках в маркетах и других повседневных заботах. При этом он отмечает, что робот не будет отбирать рабочие места у самих людей.



Первые рабочие прототипы будут готовы к концу 2022 года.

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