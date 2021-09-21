Как в столице чиновники пиарятся на усадьбе Зеленского

Снос в столице усадьбы Александра Барбана на улице Обсерваторной, 6 вызвал широкий резонанс. Из-за постоянных скандалов с разрушением исторических сооружений пришлось даже созвать Совет национальной безопасности и обороны. Киевская горгосадминистрация даже ввела трехмесячный мораторий на реконструкцию и снос исторических зданий. Даже составила список из 119 объектов.

На этом фоне 2 сентября в информпространстве вдруг пронесся шквал возмущенных публикаций о сносе здания - усадьбы Малина/Зеленского на Тургеневской, 22. На следующий день появились заявления Министерства культуры, Киевской горадминистрации, некоторых депутатов и общественных деятелей о "героической остановке" незаконного уничтожения исторической достопримечательности Киева. Что же на самом деле?



История этой двухэтажки начинается с конца 19-го века. Здесь, как и в других столичных домах, часто менялись жители и владельцы. В 1900 году на этом месте был возведен одноэтажный дом, принадлежавший Василию Малину. Через несколько лет его владельцами стала семья Зеленских. С приходом советской власти здание национализировали. Во времена Независимости его приватизировали тогдашние жители. В июле 2021 года нынешние владельцы начали работы по реконструкции или ремонту здания. По словам владельцев, сразу пришли активисты из Штаба обороны Киева с требованием прекратить уничтожение здания. Они остановили работу строительной техники, угрожая повредить ее, и потребовали предоставления документации на реконструкцию памятника истории и архитектуры.



Однако, объясняет совладелица дома Александра Даниленко, здание никак не может быть памятником архитектуры или истории, поскольку первичную усадьбу снесли еще в 1988 году! А на ее месте появился новострой, который в 2006 году был существенно реконструирован предыдущим владельцем. В частности, под домом выкопали подвал и надстроили второй этаж. Хотя здание стилизованная под старину, но "лепнина" на ней - это пенопластовые багеты, а перегородки сделаны из гипсокартона и пенопласта.



К тому же, владельцы уверяют - не намерены разрушать здание. А только хотят сделать капитальный ремонт после разрушения, которое вызвал взрыв газового баллона в соседнем гараже в позапрошлом году, 19 июня 2019 года.

Никакие строительные работы на объекте не ведут с 20 июля, с тех пор Штаб обороны Киева остановил их и потребовал разрешительную документацию для изучения.



Координатор Штаба обороны Киева Сергей Мельниченко объяснил, что во время остановки разрушения исторического здания напротив, на Тургеневской, 19, активисты обратили внимание на работы и на этом дворе. Он действительно оказался новостройкой. Но поскольку у владельцев не было разрешительных документов на любые работы, включая ремонтные, продолжение работ остановили.

А экскаватор, который депутаты обнаружили на территории дома, за информацией владельцев в действительности принадлежит застройщику с Тургеневской, 19, который решил спрятать его здесь, чтобы активисты Штаба обороны Киева не вывели из строя его за совершение незаконных работ.

Еще в 2006 году владельцы получили разрешение на перепланировку и реконструкцию. Но до сих пор дом не принят в эксплуатацию.

Владельцы требуют от местной и центральной власти не мешать им восстанавливать объект и не делать их заложниками борьбы между Минкультом и киевской властью. При условии продолжения строительных работ, ремонт планируют завершить уже через полгода.