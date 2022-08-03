Как в СССР. В России откроют аналог советских магазинов "Березка" для элиты

Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

В ассортименте будут товары, по которым действует процедура беспошлинной торговли: алкоголь, табак, парфюмерия, косметика, украшения, смартфоны, часы и т.д. Оплата будет производиться в рублях, долларах и евро.

У посетителей магазинов будут проверяться документы для подтверждения их дипломатического статуса или сотрудничества с иностранными организациями. Данные о посетителях будут отправлять в МИД.

Справка. "Березка" – это сеть советских магазинов, где иностранцы рассчитывались иностранной валютой, а советские зарубежные работники – чеками Внешпосылторга и Внешторгбанка. Во времена СССР "Березки" торговали в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, крупных областных центрах и некоторых портовых и курортных городах.

В советской Украине работала схожая сеть магазинов "Каштан".