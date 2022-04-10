Как в Рубежном взорвалась азотная кислота. Видео из дрона
Журналисты украинской службы Радио Свобода обнародовали снятую с помощью размещенной на дроне видеокамеры запись того, как в городе Рубежное Луганской области вчера, 9 апреля 2022 года, взорвалась цистерна с ядовитым аммиаком
Материал обнародован сегодня, 10 апреля, на YouTube-канале радиостанции, передает Еспресо.TV.
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"Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 9 апреля, что в Рубежном российские военные в результате обстрела второй раз на этой неделе попали в цистерну с азотной кислотой. Предварительное попадание в цистерну с азотной кислотой было зафиксировано 5 апреля", - отмечается в комментарии к видео.
- В результате российских артиллерийских обстрелов инфраструктура Северодонецка в настоящее время практически уничтожена .
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