Как в Рубежном взорвалась азотная кислота. Видео из дрона

Материал обнародован сегодня, 10 апреля, на YouTube-канале радиостанции, передает Еспресо.TV.



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"Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 9 апреля, что в Рубежном российские военные в результате обстрела второй раз на этой неделе попали в цистерну с азотной кислотой. Предварительное попадание в цистерну с азотной кислотой было зафиксировано 5 апреля", - отмечается в комментарии к видео.



Рубежное входит в Северодонецко-Лисичанскую агломерацию, которую сейчас пытаются взять штурмом российские войска.