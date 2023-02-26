Как в России. В парламент Грузии подали законопроекты об "иностранных агентах"

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

В пятницу, 24 февраля, стало известно, что движение "Сила народа" и руководящая партия "Грузинская мечта" готовятся к принятию законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Они утверждают, что документ – аналог американского "Акта о регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act – FARA). Многие уверены, что Грузия идет по российскому пути - термин "иностранный агент" появился в России в 2012-м, с тех пор законодательство там поэтапно усиливали.

Авторы законопроекта предложили формулировку "агент иностранного влияния" и "иностранная сила".

Отмечается, что "агентами иностранного влияния" могут стать некоммерческие юридические лица, более 20% годовых доходов которых составляет зарубежное финансирование. Вещатели, более 20% годовых доходов которых составляет зарубежное финансирование (за исключением спонсорских и рекламных доходов). Юридические лица, владеющие печатными СМИ или интернет-ресурсами, более 20% годовых доходов которых составляет зарубежное финансирование (за исключением рекламных доходов).

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Также добавляется, что "иностранной силой" может быть признан "субъект системы власти иностранного государства"; физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; юридическое лицо, не основанное на основе грузинского законодательства; фонды, ассоциации, корпорации и другие организации, основанные в соответствии с международным правом или законодательством иностранного государства.

В воскресенье, 26 февраля, издание сообщило о том, что второй проект закона об иноагентах будет инициирован на заседании бюро парламента Грузии в понедельник, 27 февраля, на фоне предупреждений со стороны ЕС. Автором второго проекта также является движение "Сила народа", представители которого в парламенте входят в большинство, сформированное руководящей партией.

По данным СМИ, в новом проекте предлагают присваивать статус "иноагентов" не только СМИ и общественным организациям, получающим грантовое финансирование из-за границы, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за границы, кроме некоторых исключений. Их хотят предусмотреть для лиц, которые "добропорядочно" занимаются "благотворительной, религиозной, просветительской, научной, академической или художественной деятельностью", но критерии определения, что такое "добропорядочная деятельность", не объясняют.

Второй проект предполагает, что реестр будет вести прокуратура, а не служба госреестра. Для физических лиц за уклонение от регистрации предлагают ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет, для юридических лиц - штрафы.

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При этом соавторы заявили в пояснительной записке, что проект вроде бы не противоречит законодательству ЕС.

Тем временем спикер парламента Шалва Папуашвили объяснил негативную реакцию западных партнеров Грузии на первый проект якобы "пропагандистской волной", которая дезинформировала их.

Также, по его словам, цель проектов – обеспечить прозрачность внешнего финансирования, и их "будут обсуждать с гражданским обществом и зарубежными партнерами".