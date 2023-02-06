Не удивительно, что московиты снова что-то пытаются украсть. Присвоить, выдать за свое, а затем – с пеной на губах доказывать об аутентичности украденного, – черта, приобретенная ими на протяжении веков. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг в Санкт-Петербурге или "белокаменной" возникнет что-то вроде "майдана". По крайней мере, об этом уже говорят даже в государственной думе РФ, намекая на недовольство "патриотов" ходом войны (простите, на московитско-путинском сленге – специальной военной операции) в Украине.

Депутат от "Единой России" Олег Матвейчев объясняет это тем, что после ослабления позиций либералов (!) и коммунистов внутри роспарламента единственной угрозой действующему режиму является "турбопатриотический майдан". Мол, "истые рассеяне" устали от пропагандистской официальной лжи, от слухов о поражениях, а так называемые "военкоры" лишь подогревают протестные настроения. По мнению Матвейчева, — его опубликовала The Moscow Times, — триггером для бунта (филигранно названного "майданом") может стать что угодно: новый Изюм или Балаклея.

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Матвейчев сознательно нагнетает страсти, так как вполне понятно, что Путин позволяет так называемое "творчество" военкоров (Пегова, Коца, Сладкова, Владлена Татарского, а особенно випов – того же Пригожина, Кадырова, Горкина), считая их инструментом выпускания пара страстей в его милитарном окружении. Более того, выслушивая обвинения в бездарности и "воровстве" Шойгу, кремлевский "стратег", во-первых, готовит козла отпущения на случай, когда в российском обществе назреет настоящий бунт, а, во-вторых, гарантирует себе не одиночество на скамье подсудимых будущего военного трибунала. Если учесть, что Сергей Кожугетович является единоверцем "духовного отца" Путина олигарха Юрия Ковальчука, то, в принципе, критические стрелы против бездарного министра косвенно целят и в бизнес-среду, которая, несмотря на санкции, еще остается лояльной к самой главной башне Кремля.

Выслушивая обвинения в бездарности и "воровстве" Шойгу, кремлевский "стратег", во-первых, готовит козла отпущения на случай, когда в российском обществе назреет настоящий бунт, а, во-вторых, гарантирует себе одиночество на скамье подсудимых будущего военного трибунала.

Однако обозреватели отмечают, что разговоры о гипотетическом русском "майдане" скорее – прелюдия усиления репрессий и уборка инакомыслящих. Тезис о "внутреннем враге", такой органичный для позднепутинского режима, требует новых аргументов и соответственно новых объектов для нагонок. Политическое и медиаполе оппозиции зачищено в лучших традициях путинских зондеркоманд в Чечне, "иноагенты" тихонько убегают из России, или уже давно "на деньги Запада" рассказывают "правду" о происходящем на родине. Теперь, очевидно, пришло время для спецоперации против несогласных военных. Как это сделал в свое время еще один вдохновитель ВВП – Иосиф Джугашвили.

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Но почему все-таки "майдан"? В первую очередь, потому что в сознании рядового жителя российской глубинки намертво зафиксирован штамп о "ужасах" на главной киевской площади. Этот стереотип не выбьешь из мозгов десятилетиями, столь тщательно поработали над ним пропагандистские "мастера культуры".

В сознании рядового жителя российской глубинки намертво зафиксирован штамп о "ужасах" на главной киевской площади. Этот стереотип не выбьешь из мозгов десятилетиями, столь тщательно поработали над ним пропагандистские "мастера культуры"

Следовательно, "майдан" накрепко привязан к еще одному российскому кошмару – вмешательству Запада: "наколотых апельсинок", "печенек от Нуланд" etc.

Российские "стратеги", в частности тот же Матвейчев, прекрасно понимают, что лучше "перебдеть", а потому пользуются давними стереотипами для манипуляций общественным мнением.

Но вот что любопытно. Басня о "майдане" совпала с заявлением самого Путина, что новой задачей "спецоперации" является… сохранение самой России. То есть диктатор на уровне животного инстинкта чувствует, что его политика стала импульсом для очень опасного с точки зрения кремля процесса. Он состоит в решительной настроенности Запада "окончательно решить российский вопрос". Как бы цинично это ни звучало, но Путин сам об этом говорит, имея для этого все основания. Бункерный дед также осознает, что последним шансом изменить ситуацию в свою пользу могло бы стать новое наступление в Украине. Но этот шанс, пожалуй, будет упущен, благодаря усилиям ВСУ, оснащенных американским оружием, и, как ни странно, неготовностью самой росармии к результативному удару.

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Александр Мотыль, знаток России и Советского союза, на днях спрогнозировал для Путина судьбу Чаушеску. Он говорит, что диктатору достаточно сделать одно неумелое движение, — как когда-то португальский Салазар или румынский тиран, — и народ поймет все ничтожество своего "вождя". И тогда – "майдан".

Но, по-моему, "майдана" у России не получится. "Народец" слишком уж мелок, склонен к тому, кто кто-то решает его судьбу. Так и произойдет: табакерка, наган, допишите свои варианты. Следовательно, пауза, сообщение о "внезапной смерти", траур, похороны ("площадь") и… XX съезд. Отречение, развенчание культа, переобувание элит, растерянность плебса.

И снова "пони по кругу". Макаревич не ошибается.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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