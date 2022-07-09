Как в Неаполе. Украина предлагает создать хаб "НАТО-Восток"

Об этом в субботу, 9 июля 2022 года, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова во время онлайн-выступления на круглом столе на тему: "От Мадрида до Мадрида: 25 лет особого партнерства между НАТО и Украиной", сообщили в Укринформе .

"Украина должна и будет продолжать усиливать взаимодействие с Альянсом. В своем видеообращении к главам государств и правительств на саммите НАТО в Мадриде Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно пересмотреть понимание восточного фланга НАТО. Следовательно, предлагаю совместно подумать над созданием в восточной части Альянса, например, в Польше, хабу НАТО-Восток. За модель можно взять уже успешно функционирующий подобный проект хаб НАТО-Юг", - сказала Джапарова.

Также она добавила, что этот проект может создать легитимную основу для привлечения партнеров Альянса, в частности Украины, к большему практическому взаимодействию с НАТО, что очень важно для нас.

"Это будет способствовать нашему евроатлантическому продвижению и позволит наращивать взаимодействие по таким важным направлениям, как обеспечение безопасности общих границ или противодействие нелегальной миграции, контрабанде и торговле людьми", - отметила замминистра.

Напомним, 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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