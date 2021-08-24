Как в Киеве отмечают 30-летие Независимости Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Об этом передает Еспресо.TV.



Украина отмечает День Независимости - 30-ю годовщину принятия парламентом Акта провозглашения независимости Украины.

Тысячи украинцев вышли на центральные улицы Киева.

Также в Украине прошел тройной парад: его провели на Крещатике и на Днепре в Киеве, а также в Одессе. В параде приняли участие более 5 тыс. Военных и представителей оборонного сектора (в частности участников боевых действий), 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

По случаю 30-й годовщины Независимости Украины в разных уголках нашего государства проходят праздничные действа: разнообразные концерты, парады, шоу.



Более в фоторепортаже Виктории Руденко.

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