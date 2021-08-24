Как в Киеве отмечают 30-летие Независимости Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
В вторника, 24 августа 2021, Украина отмечает День Независимости. Делимся с вами яркими фото этого дня
Об этом передает Еспресо.TV.
Украина отмечает День Независимости - 30-ю годовщину принятия парламентом Акта провозглашения независимости Украины.
Тысячи украинцев вышли на центральные улицы Киева.
Также в Украине прошел тройной парад: его провели на Крещатике и на Днепре в Киеве, а также в Одессе. В параде приняли участие более 5 тыс. Военных и представителей оборонного сектора (в частности участников боевых действий), 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.
По случаю 30-й годовщины Независимости Украины в разных уголках нашего государства проходят праздничные действа: разнообразные концерты, парады, шоу.
Более в фоторепортаже Виктории Руденко.
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