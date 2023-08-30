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Как в домашних условиях приготовить мороженое. Несколько рецептов
Предлагаем простые и лучшие рецепты домашнего мороженого для детей и взрослых. Ведь чтобы этот десерт всегда был у вас в холодильнике – научитесь готовить его дома. Это просто и вкусно!
Домашнее мороженое из молока без сливок
Ингредиенты:
- один стакан молока (от 2,5% жирности)
- одно яйцо
- две столовые ложки сахара
- ванилин (по вкусу)
Фото: из открытых источников
Пошаговый рецепт приготовления:
- размешиваем до однородной массы яйцо с сахаром и ванилином
- в готовую смесь вливаем молоко
- продолжаем помешивать
- далее ставим смесь на малый огонь
- как только масса нагреется, снимаем ее с огня
- сбиваем миксером
- распределяем смесь по формам
- ставим в морозилку на пять часов
- готовый десерт украшаем тертым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами и т.п.
Домашнее мороженое из сливок
Ингредиенты:
- сливки (33%) – 200 мл
- сахар (по вкусу)
- два банана
- клубника – 100 г
- ванилин – одна чайная ложка
- мускатный орех – треть чайной ложки
Фото: "Еспресо.Запад"
Пошаговый рецепт приготовления:
- держим предварительно бананы с клубникой три часа в холодильнике
- очищаем бананы от кожуры, нарезаем кружочками
- разминаем бананы вилкой до состояния каши
- отделяем клубнику от хвостиков
- добавляем две столовые ложки сахара
- измельчаем в пюре
- сливки, чашу блендера и насадку нужно также хотя бы час предварительно подержать в холодильнике.
- выливаем все сливки в чашу миксера
- добавляем по вкусу сахар, ванилин, щепотку мускатного ореха
- хорошо взбиваем
- разделяем смесь на три части
- в одну добавляем толченые бананы, а в другую – клубнику.
- треть будет без фруктов - традиционное ванильное мороженое
- отправляем в морозильную камеру на три часа
- подаем к столу
- в одной порции соединяем три шарика с разными вкусами
- по желанию украшаем тертым шоколадом.
Домашнее мороженое из сливок и сгущенки
Ингредиенты:
- сливки (33%) – 500 г
- сгущенка - 300 г
- вафли – две штуки
Фото: Андриана Стахов
Рецепт приготовления мороженого:
- взбиваем сливки миксером до образования пышной массы
- добавляем сгущенку
- перемешиваем миксером до однородности
- полученную массу выкладываем в форму
- замораживаем
- на дно формы можно выложить кусок вафли.
- затем выложить мороженое
- а дальше – накрыть еще одним пластом вафли.
Приятного аппетита!
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