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Как в домашних условиях приготовить мороженое. Несколько рецептов

30 августа, 2023 среда
19:00

Предлагаем простые и лучшие рецепты домашнего мороженого для детей и взрослых. Ведь чтобы этот десерт всегда был у вас в холодильнике – научитесь готовить его дома. Это просто и вкусно!

Домашнее мороженое из молока без сливок

Ингредиенты:

  • один стакан молока (от 2,5% жирности)
  • одно яйцо
  • две столовые ложки сахара
  • ванилин (по вкусу)

Морозиво

Фото: из открытых источников

Пошаговый рецепт приготовления:

  • размешиваем до однородной массы яйцо с сахаром и ванилином
  • в готовую смесь вливаем молоко
  • продолжаем помешивать
  • далее ставим смесь на малый огонь
  • как только масса нагреется, снимаем ее с огня
  • сбиваем миксером
  • распределяем смесь по формам
  • ставим в морозилку на пять часов
  • готовый десерт украшаем тертым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами и т.п.

Домашнее мороженое из сливок

Ингредиенты:

  • сливки (33%) – 200 мл
  • сахар (по вкусу)
  • два банана
  • клубника – 100 г
  • ванилин – одна чайная ложка
  • мускатный орех – треть чайной ложки

бананове морозиво

Фото: "Еспресо.Запад"

Пошаговый рецепт приготовления:

  • держим предварительно бананы с клубникой три часа в холодильнике
  • очищаем бананы от кожуры, нарезаем кружочками
  • разминаем бананы вилкой до состояния каши
  • отделяем клубнику от хвостиков
  • добавляем две столовые ложки сахара
  • измельчаем в пюре
  • сливки, чашу блендера и насадку нужно также хотя бы час предварительно подержать в холодильнике.
  • выливаем все сливки в чашу миксера
  • добавляем по вкусу сахар, ванилин, щепотку мускатного ореха
  • хорошо взбиваем
  • разделяем смесь на три части
  • в одну добавляем толченые бананы, а в другую – клубнику.
  • треть будет без фруктов - традиционное ванильное мороженое
  • отправляем в морозильную камеру на три часа
  • подаем к столу
  • в одной порции соединяем три шарика с разными вкусами
  • по желанию украшаем тертым шоколадом.

Домашнее мороженое из сливок и сгущенки

Ингредиенты:

  • сливки (33%) – 500 г
  • сгущенка - 300 г
  • вафли – две штуки

морозиво, дитина з морозивом

Фото: Андриана Стахов

Рецепт приготовления мороженого:

  • взбиваем сливки миксером до образования пышной массы
  • добавляем сгущенку
  • перемешиваем миксером до однородности
  • полученную массу выкладываем в форму
  • замораживаем
  • на дно формы можно выложить кусок вафли.
  • затем выложить мороженое
  • а дальше – накрыть еще одним пластом вафли.

Приятного аппетита!

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