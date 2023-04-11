Возврат выплат военным

Сегодня мы будем говорить меньше о фронте, а больше о справедливости. 11 апреля было заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и говорилось о том, что нужно повысить эффективность управления взаимодействия между разными группировками Сил безопасности и Обороны. Еще речь шла, что нужны боеприпасы, а также нужно формировать новые бригады с мотивированным личным составом. Но когда мы говорим о наших воинах, то понимаем, что от их мастерства, стойкости и мотивированности зависит главное – это устойчивость нашей линии обороны. Поэтому мы говорим и о мотивации, и о справедливости, и деньгах.

Вопрос денежного довольствия военнослужащего на линии фронта является крайне чувствительной составляющей того, как военный чувствует себя на передовой, действительно ли он чувствует заботу о себе со стороны государства. Потому что человек в погонах, человек в форме ограничен в своих правах, он выполняет чрезвычайно важную функцию и должен чувствовать заботу о себе со стороны государства.

Вчера, 10 апреля, Верховная Рада приняла законопроект №8312, который должен вернуть военным доплату в размере 30 тыс. гривен. Эта доплата была установлена сразу после объявления мобилизации, а затем отменена решением правительства в феврале этого года. Это создало непонятную ситуацию, особенно среди военных, и реакция на это была отрицательной. Сейчас эти выплаты должны быть возобновлены, что и предусматривает законопроект, принятый парламентом. Этот законопроект должен подписать президент, а затем нужно внести соответствующие изменения в бюджет.

Игорь Швайка, военнослужащий терробороны ВСУ, рассказал, что у каждого батальона или бригады есть свой район обороны. Служба бывает в режиме подготовки и в режиме боев, а между ними есть огромная часть штабной подготовительной, инженерно-фортификационной, логистической и других работ. Любая работа является службой, потому что без должного накормленного бойца не бывает бойца, способного держать оружие в руках. Без понятного формуляра оплаты труда или оплаты денежного довольствия возникают ненужные вопросы, на которые приходится отвечать командирам. Если у нас есть часть, когда военнослужащие нарушают военную дисциплину и их за это наказывают, в том числе отменой определенных выплат, то это элемент справедливости, о котором нужно говорить. Если ты полноценно служишь, то должен получать 100% предусмотренной денежной выплаты. Если по тебе есть замечания или случаи нарушения военной дисциплины, ты будешь наказан. Соответственно проводится служебное расследование. Для любого военного – это абсолютная истина.

Военнослужащий терробороны ВСУ отметил, что все военные – как на ладони. Видно, кто выпил алкогольные напитки, кто самовольно покинул место службы, кто и когда должен был прибыть из лечения, а решил заехать домой, такой человек объявляется самовольно покинувшим часть. Такой подход и нужен, чтобы четко разделить тех людей, которые полноценно выполняют свои служебные обязанности и совершающих нарушения. Это не значит, что совершившие нарушения завтра не входят в строй. Более того – они иногда служат гораздо активнее в период острой фазы, когда нужно защищать определенные позиции или отражать их. Но за каждое нарушение должно быть наказание, и это распределение между людьми должно существовать.

Швайка отметил, что для тех военных, которые выполняли боевые задания и имели боевое распоряжение, на их денежное довольствие это никак не повлияло, потому что осталось денежное довольствие и осталось дополнительное денежное вознаграждение. Дополнительное денежное вознаграждение осуществляется определенным категориям военных, которые несут службу согласно боевым распоряжениям. Если батальон будет перемещен на восстановление, ротацию, комплектацию, боевую улаживание, то военные будут получать только денежное довольствие, гражданским языком - зарплату. Для нас ничего не изменилось, потому что все время мы выполняли боевые задания. Если раньше солдаты, сержанты, офицеры, подразделения, несущие службу определенных приказом Главнокомандующего получали дополнительное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. грн, то этот платеж был разделен на 30 тыс. и на 100 тыс. Те, кто выполняет обычные боевые задачи 30 тыс. гривен, а выполняющие боевые задачи в определенных районах они получают 100 тыс. грн за пропорциональное количество дней, когда они там были. От этого рассчитывается оплата за ранения, когда военные выходят на лечение в результате ранения. Сколько они получали в батальоне при несении службы, столько же они и продолжают получать при наличии документов.

Увидим, на кого законопроект, который вчера был проголосован, повлияет после его вступления в силу и как будут оформляться те или иные выплаты. В любом случае подход справедлив. Если военный просто несет службу, он получает заработную плату или денежное обеспечение. Если военный находится в контакте с врагом, он получает определенную премию в размере 30 тыс. грн. Если военный находится в самых горячих точках, где идет самая активная фаза боевых действий, то он получает 100 тыс. грн доплаты. Идея правильная, главная задача Минобороны – правильно сделать механизм реализации этой нормы.

Утечка секретных документов из Пентагона

А дальше мы поговорим о развивающейся ситуации уже шестой день, а именно - об утечке разведывательной информации из Пентагона, которая охватывает ряд чувствительных моментов , связанных с подготовкой к нашим наступательным действиям. Однако есть утечка и других данных, влияющих на характер отношений США с такими странами, как Южная Корея, Израиль, Турция. Сейчас министерство юстиции США и спикеры Пентагона говорят о том, что данные изучаются по утечке конфиденциальных и секретных документов.



Эта информация приобретает все большую огласку и затрагивает разные аспекты. Сегодня, 11 апреля, появилась публикация в The Washington Post, где было заявлено, что часть этих документов говорит об украинском наступлении, которое может быть не столь эффективным, как рассчитывает на него сама Украина и ее партнеры. По-моему, эта публикация несколько странная, потому что, понимая объем финансовой и военной помощи Украины от партнеров, все настроены на успешное проведение украинского контрнаступления. Конечно, он может быть сложен, поэтому требует существенной организационной работы.



Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного

правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) сказал, что за информационную утечку из Пентагона стыдно. Сейчас продолжаются расследования, чтобы разобраться по причине этой утечки. Такое в США бывает, частично это происходит из-за того, что некоторые люди преследуют короткие коммерческие цели. Такие поступки носят не всегда идеологический характер, а скорее руководствуются коммерческими мотивами, чтобы сбросить что-то в прессу или обратить внимание на что-то, или продать или получить больше рейтингов на своем блоге, сделать сенсацию – это все могло мотивировать кого-то для совершения такой утечки.

Политический стратег отметил, что Украина - очень важный фактор в политике США, потому что это война в Европе, конфликт с РФ, противостояние мировых идеологий. Это важно и для демократов, и для республиканцев, обе стороны хотят, чтобы Украина была успешной.

Адвокат рассказал, что РФ всегда пыталась извлекать разведывательную информацию в США, но в этот раз это не работа российских спецслужб. Уже и в американской печати написали, что исключается роль России в утечке секретных документов, хотя россияне на это способны и для них такая методика легитимна. В этом случае мы обвиняем наши системы и людей, которые не были проконтролированы, а их смогли мотивировать деньгами, вряд ли какой-нибудь идеологией, но все может быть.

Член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT считает, что утечку информации мог осуществить один человек , работавший нескоординированно. Опять же, расследование продолжается. Однако есть мнение экспертов, что это было какое-то хулиганство с желанием сотворить сенсацию.

Юрий Ванетик подытожил, что это серьезное дело, поэтому будут сделаны значительные шаги, чтобы обезопасить подобные случаи в будущем.